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Ekonomi
Haber Giriş: 11.07.2020 - 19:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Albayrak: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın

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Son dakika haberler... Bakan Albayrak: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından '1 Milyon Yazılımcı' projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam' diyen Bakan Albayrak, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." notunu düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 1 milyon yazılımcı projesinin son rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan tabloda, projeye gelen başvuru sayısı ve verilen eğitim süresi bilgileri de yer aldı.

Buna göre projeye başvuran kişi sayısı 630 bin 97, toplam verilen eğitim süresi 936 bin 295,66 saat olurken, toplam CV sayısı 272 bin 180 oldu.

Gençlerin, projeye gösterdiği ilgiye dikkati çeken Albayrak, "1 milyon yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam. Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, kariyer rehberi, gönüllü eğitmenlik ve proje destek formu gibi bilgilere "//1milyonistihdam.hmb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabileceğini belirterek, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." ifadesini kullandı.

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