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Ekonomi
Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi
Haber Giriş: 04.06.2021 - 21:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Amasra-1 kuyusundaki doğal gazdan ekonomiye 28 milyar dolar!

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Son dakika haberler... Amasra-1 kuyusundaki doğal gazdan ekonomiye 28 milyar dolar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasra-1 Kuyusu’nda 135 milyar metreküplük doğal gazın bulunduğu müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından en çok merak edilen konu ise bulunan doğal gazın parasal karşılığı oldu.

Türkiye enerji alanındaki atılımlarını her geçen gün artırıyor. Elektrikten petrole, yenilenebilir enerjiden doğal gaza büyük yatırımlar ve keşifler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Filyos Limanı açılışında Türkiye’nin beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi’nin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu.

405 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ DAHA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Karadeniz’de 405 milyar metreküp doğal gaz bulunmuştu. Doğal gazın bulunduğu dönemdeki parasal karşılığı 85 milyar dolara tekabül ediyordu. Amasra-1’de bulunan doğal gaz ise 135 milyar metreküp olarak tespit edildi. Yeni keşfin parasal karşılığı ise yaklaşık 25-28 milyar dolar civarında bulunuyor.

2023’TE SİSTEME VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Karadeniz’de bulunan doğal gazın karaya iletimi için çalışmalar başladı. 2023 yılında bulunan rezervlerin karaya iletilmesi ve doğal gaz sistemine bağlanması bekleniyor.

TÜKETİME RAĞMEN REZERVLER ARTIYOR

Dünyada kanıtlanmış doğal gaz rezervleri tüketime rağmen yeni keşiflerle artış gösteriyor. 2019 yılı sonu itibarıyla kanıtlanmış doğal gaz rezervi 206.2 trilyon metreküp seviyesine yükselmişti. Dünyada en çok doğal gaz rezervi Rusya, İran ve Katar’da bulunuyor.

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