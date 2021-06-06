Son dakika haberi... Yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve kredi ödemeleriyle ilgili flaş gelişme
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca haziran ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Bakan Kasapoğlu, 6 Haziran 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
Buna göre; TC Kimlik numarasının sonu ’0’ olanlar 6 Haziran, ’2’ olanlar 7 Haziran, ’4’ olanlar 8 Haziran, ’6’ olanlar 9 Haziran, ’8’ olanlar 10 Haziran’da ödemelerini alabilecek.
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