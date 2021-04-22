Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu Thodex vurgunu! Kripto para dünyası şokta..

Kripto para yatırımcıları büyük tedirginlik içine girdi. 20 Nisan’dan bu yana hizmet vermeyen kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in önce siteyi bakıma alacağını duyurup sistemleri kapattı. Sonrasında ise Thodex’ten yapılan açıklamaya göre bir kuruluşun şirkete yatırım yapmak istemesi nedeniyle tekliflerin değerlendirilme aşamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, devir işlemleri tamamlanana kadar kripto para alım ve satımına yönelik işlemlerin durdurulduğu, devir sürecine kadar ise kullanıcıların bilgilendirileceği, internette yer alan olumsuz haberlere ise itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 3’ÜNCÜ KRİPTO PARA BORSASI

Thodex’teki vurgun iddialarına ilişkin olarak mağduların avukatı Oğuz Evren Kılıç açıklamalarda bulundu. Kılıç ortaya atılan rakamların yüzde 100 doğru olmadığını, tahmini olarak söylendiğini belirtti. Kılıç “Thodex kapanmadan önce 400 bin kullanıcıya sahipti. Bunların 391 bini aktif olarak işlem yapıyordu. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahipti. Türkiye’nin en büyük 3’üncü kripto para borsasıydı” dedi.

TAHMİNİ 2-10 MİLYAR DOLAR KAÇIRDI

Kılıç “Faruk Fatih Özer tahmini olarak 2 ile 10 milyar dolar arasında parayı alıp yurt dışına kaçmış olabilir. Miktarı tahmin etmek çok net değil, soruşturma neticesinde rakamlar netleşecektir” açıklamasını yaptı.

TAYLAND’A MI GİTTİ?

Özer’in Tayland’a gittiğine dair ortaya atılan iddialar olduğunu belirten Kılıç “Instagram’da Tayland’a gittiğine dair paylaşımlar yapıldığı öne sürüldü, bu konuda nereye gittiği tam belli değil” dedi.

SAVCILIK İFADEYE ÇAĞIRDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın Faruk Fatih Özer’i ifadeye polis kanalıyla çağırmasıyla birlikte POLNET’ten yapılan kontrollerde 20/04/2021 tarihinde saat 17:57’de İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaptığının tespit edildiğini belirten Kılıç, mağdurların iki aşamalı olarak hareket edebileceğini, ilkinin savcılığa suç duyurusu ikincisinin ise elindeki meblağa göre tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurmak olduğunu söyledi.

YÜZ BİNLERCE MAĞDUR BIRAKTI, KAYIP 2-10 MİLYAR DOLAR ARASINDA

Thodex’in verilerine bakıldığında 400 bin üyesinin 391 bininin ise aktif olarak işlem yaptığı tespit edildi. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem yapıldığı bilinen Thodex’te yatırımcıların kaybının 2 ile 10 milyar dolar arası olduğu iddia ediliyor.

FARUK FATİH ÖZER’İN EV ADRESİ DARICA

Yurt dışına çıkan Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi’ne Darıca’da bir apartman dairesini gösterdi.

SIRADAN BİR APARTMANDA HİZMET VERMİŞ

2017’de kurulan Thodex’in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi’ne ulaşılıyor. Koineks Teknoloji ilk başta Şişli’de faaliyet gösteriyor. Sonrasında 2019 yılında Kadıköy’de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Buradan da yine 2019 yılında Nida Kule’ye şirket adresinin taşınması gerçekleştiriliyor.

TELEVİZYONDA ADETA NE YAPACAĞINI ANLATMIŞ...

Thodex’in patronu Özer, 9 Aralık 2020 tarihinde TGRT’te bir programa konuk olduğunda “2020 yılı birçok yeniliği barındırdığı bir yıl oldu bizim için. İnsanlar şunun değerini daha fazla anladılar. Kripto paranın hem taşınması, hem bir yerden bir yere aktarılması tamamen bana bağlı. Herhangi bir sisteme, ülkeye, finans kuruluşuna bağlı olmadan siz istediğiniz yere bu kripto paranızla seyahat edebilir veya bunu istediğiniz ülkeye aktarabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.

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