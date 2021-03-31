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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüştü
GeriEkonomi Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüştü
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 22:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüştü

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Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek "Ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi daha da artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile çevrim içi görüşmesine ilişkin, şu paylaşımda bulundu:

"ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk. Mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik ve ülkelerimiz arası ticareti geliştirmek için güçlü bir irade ortaya koyduk. Sayın Tai ile ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi daha da artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık. Ayrıca DTÖ'nün etkin işleyişi ve çevresel olarak sürdürülebilir ticaret gibi başlıklardaki iş birliğimizi de görüştük."

Pekcan, ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı yürütülen soruşturma ile dijital hizmet vergisi konusundaki Section 301 soruşturması konularında da görüşlerini Tai ile paylaştığını da bildirdi.

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