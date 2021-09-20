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Son dakika haberi: Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiasına Bakan Muş'tan açıklama

#Mehmet Muş#ÖTV#Otomobil
Son dakika haberi: Sıfır otomobillerde stokçuluk iddiasına Bakan Muştan açıklama

İzmir'de Özel Tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sonrası bir araç bayisinin araç stokladığına dair iddiaların ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bir paylaşım geldi. Söz konusu şirket "görüntülerdeki otomobillerin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetleri adına ayrılmış olduğunu" belirtirken, Bakan Muş konuya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini ve usulsüzlük olup olmadığına dair incelemenin devam ettiğini açıkladı. Muş, "Arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Otomotiv pazarının bir süredir beklediği ÖTV kararı geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan ÖTV indirimine rağmen, bu rakamların bayilerdeki araç satışlarına yansıtılmadığı öne sürüldü. Bir bayinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen boş arazide bayiye ait yüzlerce otomobilin olduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, 'stokçuluk' yapıldığı öne sürüldü. Bu olayın ardından Bakan Muş, söz konusu bayiler için denetim talimatı vermişti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Muş'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Bir araç bayisinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntüler sosyal medyada ve haber sitelerinde yer almıştır.

"DETAYLI İNCELENMEKTEDİR"

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Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir.

Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir.

Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz.

Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir.

ÖTV indirimi sonrası flaş iddia Yüzlerce otomobil boş arazide böyle görüntülendi

ÖTV indirimi sonrası flaş iddia! Yüzlerce otomobil boş arazide böyle görüntülendi

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#Mehmet Muş#ÖTV#Otomobil