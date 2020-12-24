Son dakika haberi: Reuters duyurdu! Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Brexit konusunda anlaşma sağladı

Son dakika İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında bugün yapılan görüşmeler sonucunda ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlandığı duyuruldu.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Ursula von der Leyen, "Rekabet kuralları adil olacak ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı. Leyen, rekabetin bozulması halinde devreye girecek etkili araçların kabul edildiğini vurguladı.

Komisyon Başkanı Leyen, Birleşik Krallık ve AB'nin iklim değişikliği, enerji, güvenlik ve ulaşım gibi karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğine devam edeceğini açıkladı.

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin omuz omuza durmaya devam edeceğini aktaran Leyen, tüm tartışmanın egemenlik etrafında döndüğünü aktardı.

"21. yüzyılda egemenliğin ne anlama geldiğini kendimize sormamız gerekir" diye devam eden Leyen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, kriz zamanlarında tek başınıza ayağa kalkmak yerine, birbirinizi ayağa kaldırmakla ilgili. Ve Avrupa Birliği bunun pratikte nasıl işleyeceğini gösteriyor."

İSKOÇYA'DAN BAĞIMSIZLIK PLANI

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'ın ilk tepkisi ise Brexit'in İskoçya'nın iradesine karşı olarak gerçekleştiğini ifade etti. Sturgeon, "Brexit'in bizden aldığı şeyi telafi edecek bir anlaşma yok. Bağımsız, Avrupa milleti olarak geleceğimizi şekillendirmenin zamanı geldi" dedi.

11 AYLIK SÜREÇ TAMAMLANDI

İngiltere, Avrupa Birliği'nden 31 Ocak 2020'de çıkmıştı. Ancak ticaret işbirliğinde süreç bu şekilde işlemedi ve 11 ay daha işbirliği devam etti. Sürecin sonlanmasıyla tarafların yeni kurallara karar ve onay vermesi gerekiyordu.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?

Anlaşma sonrası açıklama yapan Başbakan Boris Johnson konuşmasından notlar:

* Britanya kamuoyuna 2016 referandumunda ve geçen yılki seçimde vaat edilen her şey bu anlaşmayla yerine getirildi.

* Paramızın, sınırlarımızın, yasalarımızın, ticaretimizin ve balıkçılık yaptığımız suların kontrolünü geri kazandık.

* Anlaşma, Britanya'nın her parçasındaki aileler ve işyerleri için harika haber. Bugüne dek AB ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotaya dayanarak varılan ilk serbest ticaret anlaşmasını biz imzaladık.

* Bu, her iki tarafın da bugüne dek imzaladığı en büyük ikili ticaret anlaşmasıdır, 2019 itibarıyla 668 milyar sterlin değerinde ticareti kapsamaktadır.

* Britanya'nın egemenliğini geri kazanmasıyla ilgili kilit önemdeki kırmızı çizgilerimizin hepsinde başarıya ulaştık.

* Avrupa Adalet Divanı'nın bir rolü olmayacak.



İngiltere'nin Brexit baş müzakerecisi David Frost

GÜMRÜK VERGİSİZ TİCARET

AB Komisyonu, üyelikten ayrılan İngiltere ile bugün uzlaşılan "Ticaret ve İşbirliği Anlaşması" taslağını yayımladı. Buna göre, taraflar arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması yapılacak.

Anlaşma, mal ve hizmetlerle birlikte yatırım, rekabet, kamu destekleri, vergi, ulaşım, enerji, balıkçılık, veri güvenliği ve sosyal güvenlik gibi alanları da kapsayacak.

Menşe kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota uygulanmayacak.

Taraflar, çevreyi koruyacak ve iklim değişimi ile mücadeleye öncelik verecek. Sosyal haklar ve işçi hakları gözetilecek.

Bağlayıcı bir uzlaşmazlık çözüm mekanizması kurulacak. Bu mekanizma rekabetin adil ve eşit şartlar altında gerçekleşmesini sağlarken, rekabeti engelleyici davranışları önleyecek.

AB ve İngiltere karasularındaki balık stoku ortak yönetilecek. İngiltere balıkçılık aktivitelerini geliştirebilecek. Avrupalı balıkçıların faaliyetleri sürdürülecek.

Hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz ulaşımları devam edecek. AB ve İngiltere ulaşım alanında adil biçimde rekabet edecek.

AB ve İngiltere vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları koordine edilecek.

İngiltere, mali katkı sağlaması durumunda AB'nin araştırma programlarına katılabilecek.

Özellikle sınır ötesi suç ve teröre karşı emniyet ve adli işbirliği çerçevesi kurulacak.

AB ve İngiltere arasında Ortak Konsey kurularak, anlaşmanın nasıl yorumlanacağı ve yerine getirileceği belirlenecek.

Anlaşmanın bu aşamadan sonra yürürlüğe girmesi için İngiliz Parlamentosu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.