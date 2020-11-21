Son dakika haberi: Müteahhite ‘çifte satış’ davası

BAKIRKÖY Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasına göre, iş insanı Sedat Morgül (42), yatırım amaçlı daire almaya karar verdi. Morgül, yaptığı araştırma sonrası, Metin Uçar’ın (49) sahibi olduğu Uçarlar Yapı’nın bir projesinde karar kaldı. Üç bloktan oluşan toplam 220 dairelik projenin yüzde 95’inin bittiğini gören Morgül, fiyatı da uygun gelince, 4 daire almaya karar verdi. Morgül, 1+1 şeklindeki 4 daireyi 660 bin liraya satın aldı.

SATIŞA ÇIKARDI

İş insanı Morgül, ödemenin yarısını peşin, yarısını çek olarak yaptı. Elinde arsa tapusu bulunan Morgül bir süre sonra, internette gördüğü bir ilanla şoke oldu. Sahibi olduğu dairelerden birinin satışa konulduğunu gören Morgül, ilanın sahibi ile temasa geçti. Anılan daireyi satışa çıkaran ismin ise, bir dönem izlenme rekorları kıran ‘Arka Sıradakiler’ dizisinde ‘Yadigâr’ karakterini canlandıran Temmuz Karikutal (33) olduğu anlaşıldı.

'AYNI DAİRE 2 KİŞİYE' İDDİASI

Morgül, Karikutal ile temasa geçti ve ikili yüz yüze görüştü. Her iki isim, ellerindeki tapu ve sözleşmeleri karşılaştırdı. Durum kısa sürede anlaşıldı. Aynı daire iki farklı kişiye birden satılmıştı. İlk şoku atlatan Morgül, diğer daireleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Morgül, parasını ödediği dairelerden birinin daha başka bir firmaya satıldığını öğrendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şirket yetkilileri ile de görüşemeyen Morgül soluğu savcılıkta aldı. Satış sözleşmesi imzaladığı şirketin yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonrası müteahhit Metin Uçar ile annesi H. Uçar hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Davanın ilk duruşması geçen Eylül sonunda görüldü. Mahkeme, ikinci duruşma için önümüzdeki Ocak ayı ortasına gün verdi.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKINCA...

Metin Uçar'ın avukatı Necati Yıldırım ise, konu ile ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Müvekkilin kimseyi mağdur etmeye yönelik bir eylemi de kastı da yok. Binanın yüzde 95'i bitmiş durumda. Dairelerin tamamlanıp ilgililere teslim edilmesi için de yoğun bir çaba sürüyor. Ki ekonomide yaşanan gelişmeler ortada... Yaşanan sıkıntı da müvekkilden kaynaklı değil. U. Gayrimenkul isimli bir şirket, müvekkilden aldığı dairelere karşılık 6 milyonluk çek verdi. Ancak bu çekler karşılıksız çıkınca müvekkil de mali olarak zor duruma düştü. Ki anılan şirketin sahibi Hakan C. hakkında da suç duyurumuz bulunuyor ve soruşturma sürüyor."



İLK DAVADA BERAAT ETTİ

Öte yandan, müteahhit Metin Uçar'ın, Temmuz Karikutal'ın kendisine karşı açtığı davada ise beraat ettiği anlaşıldı. Kendisine satılan dairenin bir başka kişiye de satıldığı gerekçesi ile şikâyetçi olan Karikutal'ın başvurusu üzerine Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Uçar hakkında beraat kararı verdi.