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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 02:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal atandı

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Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal atandı
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, İbrahim Şenel getirildi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci atandı.

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