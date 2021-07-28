Son dakika haberi... Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gazın ilk ateşlemesini gerçekleştirirken alevler Kanun Sondaj Gemisi'nden yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engellemelere rağmen kararlı duruş sergilediklerini ve geri adım atmadan yerli ve milli imkanlarla doğal gazın bulunduğunu söyledi. Toplamda 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin 2023 yılında kullanıma sunulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece dışa bağlılığın da azalacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında milletimizin uzun zamandır beklediği müjdeyi büyük gururla vermiştik. 320 milyar metreküplük doğal gaz sadece Türkiye'de değil, dünyada da yankı uyandırdı. 85 milyar metreküplük yeni keşfi de gemimizde açıklamıştı. Keşifle ilgili son müjdemizi ise Haziran ayında Filyos'ta vererek 135 milyar metreküplük keşifle 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik. Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır. Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk. Bu işleri artık kendi gemi ve insan kaynağımızla yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağlılığımızı da önemli oranda azaltacağız.

AKDENİZ VE KARADENİZ'DE SİSMİK ARAŞTIRMALARIMIZI KATLADIK

Yılların emeği, güçlü irade ve milletimizin desteği var. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar hidrokarbonları bulmak için elimizde yeterli veri yoktu. Bu işi hakkıyla yapacaksak teknik ekipman ve donanım işini hallettik. Akdeniz ve Karadeniz'deki sismik araştırmalarımızı katladık. Bizi engellemeye çalıştılar, hiçbirine eyvallah etmedik. Kararlı duruşumuzda geri adım atmadık. Yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının insafına bırakmış olacaktık. Hamdolsun bunların hepsi geçmişte kaldı. Barbaros ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz denizin dibini tarıyor Fatih, Yavuz ve Kanuni gemimiz sondajını yapıyor.

İLK DEFA YERİNDE YAKACAĞIZ

Yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Biz burada bilimle, bilgiyle, teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla, çarpıtmalarla oluşturduğu algıya en güzel cevabı veriyoruz.

Önce Türkali-2 kuyusunda uzun süreli akış testleri yapıldı. Toplam 135 metre filtre ile kuyu tamamlama işlemleri yürütüldü. Bu işlem Türkiye'de ilk defa Türkali 2 kuyusunda uygulandı. Akıllı vanalar devreye sokuldu. Yüzey test ekipmanları ile gaz akışa verildi. Toplamda 247 saatlik akış sürecinde gerçekleşti. Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için masa başında da sahada da büyük emek harcanıyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi bir planlama ve iş takvimi ile hedeflerimizden sapma yaşamadık. Bundan sonrası için de çalışmalar aynı titizlikle devam edecek.

TÜRKİYE'NİN DOST ELİNİ TUTANLAR BUGÜNE KADAR HEP KAZANÇLI ÇIKTI

Tuna-1 kuyumuzun 40 km kuzeydoğusunda yer alan Amasra-1 kuyusu elde ettiğimiz sismik verilerin yorumlanmasıyla açıldı. Sahanın etrafındaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah buradan gelecek müjdeli haberleri de milletimizle paylaşacağız. Kara gaz işleme tesislerinin süreçleri de eşzamanlı ilerliyor. Boru hatlarını inşa edeceğiz. Önümüzdeki yıl 169 kilometre boruyu denizin dibine döşeyeceğiz. Karadeniz gazı tüm tesisleriyle biterek kullanıma girdiğinde Türkiye'nin derin denizlerde arama ve sondaj kabiliyetlerini üst bir noktaya taşıyacaktır. Burada kullanılacak ekipmanın önemli bir kısmı yerli üretim olacaktır. Bütün bu faaliyetler Türkiye'nin doğal gazda ulaştığı etkinliği ortaya koymaktadır. Türkiye arz güvenliği açısından kilit bir noktada. Türkiye her zaman yapıcı bir pozisyon üstlendi ve üstlenmeye devam ediyoruz. Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı.

Kapalı kapılar ardında ne diyorsak dışarıda da aynısını söyleyen bir ülke ve yönetimiz. Yolun başında ayrı, ortasında ayrı sonunda ayrı konuşmuyoruz. Türkiye'nin tecrübesinden, bilgi birikiminden yararlanmak isteyen herkese kapımız açıktır.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Kanuni Sondaj Gemimizin akış işlemini gerçekleştiriyor. Karadeniz gazı gökyüzüne yükseliyor. Kanuni Sondaj Gemimiz kuyu tamamlama işlemlerine başladı. 5 kuyumuzda su ve gaz analizleri tamamlandı. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. Alınacak malzemelerin detaylı listesi hazırlandı. 2021 yılında 161 kilometre boruyu denize dizeceğiz inşallah. Burada sadece gazı çıkarmıyoruz, Karadeniz gazı büyük bir ekonomi ve insan kaynağı oluşmasına da yardımcı oluyor. İnsan kaynağı anlamında da tecrübe elde ediyoruz. Gazın karaya çıkarılması için ekiplerimiz büyük gayretle çalışıyor. Karadeniz gazının milletimizle buluşması için TPAO çalışanlarına ve dualarıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyorum.

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