Son dakika haberi: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuşlara zam geldi
Son dakika yapılan açıklama ile İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.
Son dakika haberi.. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. 2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.
Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. En kısa mesafenin 2.50’den 2,75 TL’ye, en uzun mesafenin 3.70 TL’den 4 TL’ye çıkması teklif edildi. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2,50’den 2,75 TL’ye çıktı.
TAKSİ ÜCRETLERİ
Taksi indi-bindi ücreti 15 lira oldu. Taksimetre açılışı 5 liradan 5.55 liraya yükseldi. Kilometre başı ücret ise 3.10 liradan 3.45 liraya çıktı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle