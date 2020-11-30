Son dakika haberi: İşlem tamamlandı! Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'ın

TVF'den yapılan açıklamada, "26 Kasım tarihinde TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA’nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı. Söz konusu işlem bedeli, Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi" denildi.

Türkiye Varlık Fonu CEO’su Zafer Sönmez konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk pay devri, iki ülkenin varlık fonları arasında uzun süreli olmasını hedeflediğimiz işbirliğinin başlangıcıdır.

"Bu yatırımın, Borsa İstanbul’un orta vadede planladığımız halka arzı öncesinde değer yaratımına ve kurumsal yönetim ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

"Küresel olarak ekonomik zorlukların yaşandığı Kovid döneminde ülkemize yabancı sermaye çekme açısından da bu yatırımın ayrı birönemi bulunmaktadır.

"Borsa İstanbul, 2022’de faaliyete başlaması planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin önemli aktörlerinden biri olacak;bu açıdan QIA, yaptığı yatırımla hem Borsa İstanbul’a hem de Türkiye’nin vizyonuna duyduğu güveni kanıtlamaktadır."

Pay devrinin tamamlanmasının ardından TVF, sahip olduğu yüzde 80.6’lık payla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi pozisyonunu koruyacak. QIA yüzde 10’luk pay ile Borsa İstanbul’un yatırımcısı olurken, önde gelen ulusal sermaye piyasaları aktörlerinden oluşan diğer hissedarlar payların kalan kısmını tutmaya devam edecek.

TVF'nin, kamuya ait olan varlıkları "ekonomiye kazandırmak ve stratejik yatırımlara iştirak etmek amacıyla 2016 yılında kurulduğu" belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"TVF, aralarında THY, Turkcell, Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, PTT, BOTAŞ, Eti Maden ve Çaykur’un da bulunduğu 8 sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip.

"Türkiye’nin sermaye çözüm sağlayıcısı olma misyonuyla faaliyet gösteren TVF, portföyündeki varlıkların değerini en üst seviyeye taşıma, Türkiye’nin vizyoner projelerine sermaye desteği sağlama, Türkiye’deki şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkmasına destek olma, finansal piyasaların iyileşmesine ve derinleşmesine katkıda bulunma ve uzun vadede Türkiye’nin yetenek havuzu olma hedefiyle ilerliyor. Ayrıntılı bilgi için www.tvf.com.tr adresini ziyaret ediniz."

Açıklamada, Katar Devleti’nin varlık fonu olan QIA de şöyle tanıtıldı:

"2005 yılında kurulan fon, rezerv fonlarının yatırımlarla değerlendirilmesi ve bu yatırımların yönetilmesi amacıyla kurulmuştur. QIA, küresel çapta en büyük ve en aktif bağımsız varlık fonları arasında yer almaktadır. Pek çok sektörde ve bölgede çeşitli alanlara yatırım yapan QIA, Katar Devleti’nin refahına katkı sağlayacak nitelikte, küresel ve çeşitli bir yatırım portföyü oluşturmak üzere dünya çapında önde gelen kurumlarla işbirliğine odaklanmaktadır."