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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.03.2020 - 10:14,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İhtiyaç sahiplerine para yardımı tarihi belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı

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Son dakika haberi: İhtiyaç sahiplerine para yardımı tarihi belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı
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Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması.... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelere 1000 lira yardımın yapılacağını açıkladı.

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı”nın detaylarını paylaştı.

Bakan Selçuk “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır” dedi.

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

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