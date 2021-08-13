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Ekonomi
Haber Giriş: 13.08.2021 - 21:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakanlık ilan etti: Kastamonu, Sinop ve Bartın’da selden etkilenen yerler için 'mücbir sebep hali'

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Son dakika haberi: Bakanlık ilan etti: Kastamonu, Sinop ve Bartın’da selden etkilenen yerler için 'mücbir sebep hali'

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen selden etkilenen yerler için “mücbir sebep hali” ilan edildi. Buna göre, her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KastamonuSinop ve Bartın'da meydana gelen selden etkilenen yerler için "mücbir sebep hali" ilan edildi. Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı.

Mücbir sebep hali süresince,

- Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,

- Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

- Sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

- Sel tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı.

Sel felaketinde son durum... Her şey 5 dakikada oldu İşte Kastamonu Bozkurt, Bartın ve Sinoptaki yeni gelişmeler...
Sel felaketinde son durum... 'Her şey 5 dakikada oldu!' İşte Kastamonu Bozkurt, Bartın ve Sinop'taki yeni gelişmeler...

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