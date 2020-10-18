Son dakika haberi! Fatih Sondaj Gemisi: Keşfe giden yol
Son dakika haberi... Türkiye'ye Karadeniz'den müjdeli haberler veren Fatih sondaj gemisinin üstün başarısı belgeselleştirildi. Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Fatih' sondaj gemisinin hikayesini anlatan belgeselle ilgili bir paylaşım yaptı. CNN TÜRK ekranlarında yer alan Fatih sondaj gemisinin belgeseli aynı zamanda Youtube'da da bulunuyor.
FATİH'iN YOLA ÇIKIŞI
Fatih 4 gün süren yolculuğun ardından Trabzon Limanı'na ulaştı. Kulenin yeniden kurulması gerekiyordu. Kule montajı yapıldıktan sonra. Sondajın yapılacağı Sakarya havzasına yola koyuldu. O gün hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, "15 Temmuz'da oradan demir alarak bugünkü lokasyon noktasına intikal etti. 20 Temmuz'da da işlemlere başladı. Yani matkap dönmeye başladı" dedi.
Belgeselde Fatih'in önemine vurgu yapan Berat Albayrak, "Fatih'in kendisi gemi olarak fiziksel olarak demirden ziyade bir milletin toplumun ümidini umudunu yapma kapasitesini, özgüvenini temsil ediyor." dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle