Son dakika haberi: Enerji Bakanı Dönmez'den doğal gaz fiyatıyla ilgili önemli açıklama

Bakan Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti



Bakan Dönmez, "(Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi) Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" açıklamasında bulundu.