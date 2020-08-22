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Ekonomi
Haber Giriş: 22.08.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Enerji Bakanı Dönmez'den doğal gaz fiyatıyla ilgili önemli açıklama

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Bakan Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Bakan Dönmez, "(Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi) Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti

Bakan Dönmez, "(Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi) Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" açıklamasında bulundu.

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