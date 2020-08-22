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Son dakika haberi: Enerji Bakanı Dönmez'den doğal gaz fiyatıyla ilgili önemli açıklama
Bakan Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Bakan Dönmez, "(Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi) Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakan Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti
Bakan Dönmez, "(Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi) Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" açıklamasında bulundu.
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