Son dakika haberi: BDDK'dan otomotiv sektörünü rahatlatacak hamle! Taşıt kredilerinde limit artırıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Altın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde Sert düşüşler görebilirizAltın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde! Sert düşüşler görebiliriz#Altın Fiyatları
Göztepe maçında Galatasaraydan görülmemiş istatistik Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayrama tepki...Göztepe maçında Galatasaray'dan görülmemiş istatistik! Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram'a tepki...#Galatasaray
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
Ve Rus medyası duyurdu Putin kararını verdi: Ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıdıVe Rus medyası duyurdu! Putin kararını verdi: Ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıdı#Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalle yeni ticaret hedefini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Otomotiv sektörünü rahatlatacak hamle... Limit artırıldıOtomotiv sektörünü rahatlatacak hamle... Limit artırıldı#BDDK
Canlı | Maçta 3. gol Göztepe geri döndü...Canlı | Maçta 3. gol! Göztepe geri döndü...#Göztepe
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca aşı çağrısını yineledi#Koronavirüs
Sınırda sıcak dakikalar Rusya öldürdük dedi, Ukraynadan jet yanıt geldiSınırda sıcak dakikalar! Rusya 'öldürdük' dedi, Ukrayna'dan jet yanıt geldi#Rusya
Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli olduEski eşini öldürüp yol kenarına bırakmıştı... Cezası belli oldu#Kayseri
Çocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümüÇocuklarım var diye yalvardı ama... Kadın şoförün korkunç ölümü!#ABD
Görüntüler günlerce konuşulmuştu Döner Kardeşlere ceza yağdıGörüntüler günlerce konuşulmuştu! Döner Kardeşler'e ceza yağdı#Istanbul
Süper Lig yayın ihalesi ile ilgili yeni gelişme TFFden açıklama geldiSüper Lig yayın ihalesi ile ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama geldi#Yayıncı Kuruluş
Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Annanın hikayesi...Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Anna'nın hikayesi...#Cilt Sağlığı
Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilirÇocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilir#Millie Bobby Brown
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika haberi: BDDK'dan otomotiv sektörünü rahatlatacak hamle! Taşıt kredilerinde limit artırıldı

#BDDK#Otomotiv#Kredi
Son dakika haberi: BDDKdan otomotiv sektörünü rahatlatacak hamle Taşıt kredilerinde limit artırıldı

Son dakika haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre; 400 bin TL'lik bir araçta kredi oranı yüzde 70, vade sayısı ise 48 aya çıkarıldı.

Haberin Devamı

Otomotiv kredi limitleri ve vade sayısında değişikliğe giden BDDK’nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;

Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırları şöyle oldu:

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirasının üzerinde olup 800 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

* Nihai fatura değeri 800 bin Türk Lirasının üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

* Nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olup 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay.

Haberin Devamı

KREDİ TUTARININ TAŞITIN DEĞERİNE ORANI

Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranları ise şöyle oldu:

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına,

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirasının üzerinde olup 800 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına,

* Nihai fatura değeri 800 bin Türk Lirasının üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına,

* Nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olup 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına,

* Nihai fatura değeri 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.

Öte yandan, kararda “Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı kredilerde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının taşıtın nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamamasına, bu oranın, nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin dört yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, dört yüz bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanmasına, bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BDDK#Otomotiv#Kredi

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı