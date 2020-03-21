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Ekonomi
Haber Giriş: 21.03.2020 - 16:07,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Bakan Mustafa Varank açıkladı! 2 ay kira ödemeyecekler

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Son dakika haberi: Bakan Mustafa Varank açıkladı! 2 ay kira ödemeyecekler
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın dedik” ifadelerini kullandı.

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