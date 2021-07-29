Son dakika haberi: Bakan Elvan tek tek duyurdu! Süreler uzadı

Sosyal medya hesabından açıklamada yapan Bakan Elvan, " Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bir paylaşımda daha yapan Bakan Elvan, "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." notunu düştü.

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