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Ekonomi
Haber Giriş: 30.07.2020 - 22:22,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu! 'Bayram öncesi müjdemiz var'

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Son dakika haberi: Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu! 'Bayram öncesi müjdemiz var'
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Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.

İş yeri kira stopajını %20’den %10’a,

Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi %18’den %8’e indirdik.

Son dakika haberi: Bakan Albayrak Twitterdan duyurdu Bayram öncesi müjdemiz var

Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi %1’e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.

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