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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 20:22,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Albayrak paylaştı! İşte Ayasofya Camii için basılan özel para…

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Son dakika haberi: Bakan Albayrak paylaştı! İşte Ayasofya Camii için basılan özel para…
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Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanede basılan ’Ayasofya Camii’ özel parası ile tarihe bir not daha düştüklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan ’Ayasofya Camii’ özel parasının fotoğrafına yer verdi. Albayrak paylaşımında ise "Darphanemiz tarafından basılan ’Ayasofya Camii’ özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı.

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Son dakika haberi: Bakan Albayrak paylaştı İşte Ayasofya Camii için basılan özel para…
Son dakika haberi: Bakan Albayrak paylaştı İşte Ayasofya Camii için basılan özel para…



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