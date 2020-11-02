Son dakika haberi... Bakan Albayrak: Otomotiv satışlarında yerli araçların payı yüzde 50’yi aştı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyüme ve ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirten Bakan Albayrak, "Yeni bir döneme giriyoruz" dedi. Bakan Albayrak ayrıca ekonomik dönüşüm yolculuğunda yerli araç payındaki öneme de dikkat çekti ve "Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'yle (PMI) ilgili, "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." ifadesini kullandı.
İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor. https://t.co/86SSzrQiRr— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020
Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin endeks sonuçlarını değerlendirdi. İSO İmalat PMI endeksinin söz konusu ayda 53,9 olduğunu belirten Albayrak, paylaşımında "İmalat sanayisindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz. pic.twitter.com/QUtdOzUSbw— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020
Bakan Albayrak Twitter'dan ihracat rakamlarıyla ilgili de "Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz" dedi. Bakan Albayrak ekonomik dönüşüm yolculuğunda yerli araç payındaki öneme de dikkat çekti;
"Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz.
V-tipi toparlanma devam ediyor
İstihdam artıyor
İhracatta büyüme sürüyor
Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı."
Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020
✅V-tipi toparlanma devam ediyor
✅İstihdam artıyor
✅İhracatta büyüme sürüyor
✅Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı.👇 pic.twitter.com/WuY479rrYE
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