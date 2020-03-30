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Ekonomi
Haber Giriş: 30.03.2020 - 19:21,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

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Son dakika haberi: Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.

Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.

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