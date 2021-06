Son dakika haberi... Altın fiyatları tepetaklak! Kritik gün çarşamba.. İşte uzmanların yorumları

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz hafta kritik ABD enflasyon verisine odaklı hareket ederken; yeni haftada ise çarşamba günü gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısını takip edilecek. Fed’in para politikasında önemli bir değişiklik yapması beklenmezken, toplantıda yapılacak projeksiyonlar önemli olacak. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketler de altının ons fiyatı üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bunların yanında, küresel enflasyon endişeleri ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler piyasaların gündemindeki odağını koruyor.

Yurt içi piyasalarda ise gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi'nde yapacağı görüşmede olacak.

GRAM ALTIN 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Gram altın fiyatı geçtiğimiz haftayı 506 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 502 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle gerileyerek, 18 Mayıs tarihinden beri ilk kez 500 lira seviyesinin altını görürken; sonrasında kurda ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yeniden 500 liranın üzerine tırmandı. Gram altın Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saat 17.56 itibarıyla Asya piyasalarında yüzde 0.49 oranında düşüşle 504,05 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, gün içerisinde en yüksek 506,82 lira seviyesini, en düşük ise 496,61 lira seviyesini görürken; çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 353 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 1850 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Ultra gevşek para politikasının bir süre daha süreceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısı altının ons fiyatını baskı altında tutarken; gün içerisinde 1844 dolar seviyesine kadar gerileyerek 17 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gören ons altın sonrasında toparlandı. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.59 oranında düşüşle 1866 dolardan işlem görürken; gün içerisinde en yüksek 1877 dolar seviyesini görmüştü.

YAŞANAN DÜŞÜŞTE PİYASA OYUNCULARININ DA ETKİSİ VAR

Mehmet Ali Yıldırımtürk - İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı

Altında yaşanan düşüş ons fiyatlarının gerilemesinden kaynaklanıyor. İç piyasada dolardan dolayı geçen hafta gerilemişti. Ons altın 1850 seviyelerine inince yansımalar böyle oldu.

Özellikle ABD'de enflasyon ve faizde artış beklentisi oluşmuştu. Son gelen açıklamalarda enflasyonun korkulan düzeyde olmadığı ifade edildi. Ons altında yaşanan düşüşün temel sebeplerinden biri bu. Ons altın 1840 dolara kadar da gerileyebilir.

Yaşanan bu düşüşte piyasa oyuncularının da etkileri var. Daha önce altından çıkıp kripto paralara bir yönelme vardı. Orada yaşanan sert dalgalanmaların ardından tekrar altın tarafına yönelmişlerdi. Şu an da para altında da diğer emtialarda da değil. Yatırımcıların tercihi şu an için petrol. Petrol şu an 70-72.5 dolar seviyesinde muhtemelen de burada kalmayı sürdürecek. Altında yaşanan düşüşün temelinde bunlar yatıyor.

ALTIN BEKLEMEYE GEÇTİ

Fiyatlar için en önemli gelişme Fed'in faiz kararı olacak. Altın şu anda beklemeye geçti diyebiliriz. Fed'den bir faiz artışı beklenmiyor. Çünkü ABD enflasyonunun şu an bu seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor. Sonbaharda yine bir artış beklenebilir. Toplantı öncesi de bu beklenti satın alınıyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalar altını bir miktar yukarıya atabilir. Eğer ons altında 1925-1930 seviyesi kırılsaydı 1950 beklenebilirdi.

G7 ZİRVESİNDEN ÇIKACAK SONUÇ KRİTİK

G7 zirvesinden çıkacak sonuç da jeopolitik risklerin artmasına neden olabilir. Bu durum da altın fiyatlarını yakından etkileyebilir. Şu an için bu gelişmeler fiyatlanmıyor.

Önümüzdeki aylarda 1950'yi geçeceğini düşünüyorum. Yılın üçüncü çeyreği sonunda ise 2000 dolar üstü beklentimizi koruyoruz.

ALTIN FİYATLARININ YÖNÜNÜ FED BELİRLEYECEK

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü





ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı yaklaşırken, ons altın yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Altın yatırımcıları, para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları için bu haftaki Federal Rezerv toplantısını beklerken ons altın fiyatı sabah saatlerinde 1856 dolara geriledi. Geçen hafta açıklanan ekonomik veriler, mayıs ayında ABD tüketici fiyatlarında keskin bir artış göstermiş ve beklentilerde değişim yaşanmasına neden olmuştu. Fed yetkilileri önceki açıklamalarında enflasyonun geçici olacağını söylemeleri bu hafta yapılacak olan Fed toplantısında alınacak kararların önemi artırdı. Fed’in para politikasında önemli bir değişiklik yapması beklenmese de haziran ayı toplantısında yapılacak olan projeksiyonlar önemli olacak. Politika yapıcıların parasal sıkılaşma için beklentilerini önceki döneme göre daha erken bir tarihe çekmesi dolar değerinde artış yaşanmasına ve ons altında değer kaybının devam etmesine neden olabilir.

FAİZLERDEKİ YÜKSELİŞ ONS ALTINDAKİ KAYBI YAVAŞLATABİLİR

Diğer yandan ABD tahvil faizlerinde yaşanan düşüş yüzde 1.43 seviyesine kadar geriledi. İlerleyen süreçte tahvil faizlerinde düşüş devam etmesi ons altında yaşanan değer kaybını yavaşlatabilir. Son dönemde altın ETF pozisyonlarında yaşanan artış bu durumu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayından sonra azalmaya başlayan altın EFT pozisyonlarının mayıs ayından bu yana yüzde 1,9 ‘a yakın artış kaydetti. Aynı dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise yüzde 15 gerileme yaşandığı görülüyor.

Teknik olarak incelendiğinde, mart ayının sonunda başlayan yükseliş trendinin altında fiyatlanan ons altında 1850 dolar bölgesi önemli bir destek alanı, bu seviyenin altında kapanışlar yaşanması halinde 1810 dolar seviyesine doğru değer kaybının devam ettiğini görebiliriz. Öncesinde ise Fibonacci 38,2’lik dilimin bulunduğu 1830 dolar bölgesi ara destek olarak izlenebilir. Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlayan düşüş trendine geri dönüş hareketi yaşanması halinde 1830 dolar bölgesinden toparlanmanın başladığı görülebilir. 1850 dolar desteğinin üzerinde kalınması durumundaysa 1866 ve 1877 ara direnç seviyeleri olmak üzere 1884 dolar seviyesi ana direnç seviyesi olarak izlenebilir.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK YERDEYİZ

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altında kısa vadeli görünüm için kritik bir yerdeyiz. Teknik olarak 50 haftalık ortalama olan 1854 dolar seviyesi yakınlarından işlemler geçmekte. Bu seviye teknik olarak ons altındaki seyir açısından oldukça önemli.

Geçen hafta ABD’den açıklanan enflasyon verileri ışığında 1855 – 1912 dolar arasında işlemler gerçekleşti. Ons altında şimdilik 1912 dolar seviyesi aşılmakta zorlanılan direnç konumunda olmaya devam ediyor. Bu hafta Fed toplantısı var. Çarşamba günü Türkiye saati ile (TSİ) 21:00’de açıklanacak faiz kararında herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemiyorum. Bu toplantıda ABD ekonomisine ilişkin projeksiyonlar da açıklanacak. ABD ekonomisine yönelik açıklanan verilerin ön plana çıktığı dönemde yılsonu enflasyon beklentilerinde nasıl bir değişim olacak önemli.

POWELL’IN KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

TSİ 21:30’da ise Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Powell’a son açıklanan enflasyon ve sıkılaştırmaya yönelik sorular sorulacaktır. Ancak Powell’ın daha önce verdiği mesajlardan farklı bir mesaj vereceğini sanmıyorum. Yine de Çarşamba günü ons altın için hareketli bir ortam oluşabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün durması altının hızını kesilebilir. Hareket alanının 1855 – 1912 aralığında kalması yatay seyrin devamına işaret edecektir. Şayet 1855 seviyesi altında kapanış gerçekleşmesi halinde ons altındaki satışlar 1800 seviyesine den sürebilir. Buna karşın tepkilerin 50 haftalık ortalama olan 1855 üzerinde kalması halinde 1900 / 1912 dirençlere doğru yükseliş eğilimi sürebilir.

DolarTL ve ons altındaki geri çekilme gram altının 500’lü seviyelerin altına gerilemesine zemin hazırladı. Gram altının 490 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmemesi halinde bu seviyeden yukarı yönde tepkiler gelebilir.

