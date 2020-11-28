SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları sert düşüş yaşadı! İşte gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarında son durum..

Son dakika haberi.. Altın fiyatları koronavirüs aşısının bulunması ve piyasaya sürülme tarihinin yaklaşmasıyla ivme kaybetmeye başladı. Salgının seyri kötüleşmeye giderken hızla yükselen altın son günlerde sert düşüşlere sahne oluyor.



Dolar fiyatına endeksli olan gram altının 6 Kasım 2020’de 540.6 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırmıştı. Bu tarihten sonra ise sert düşüşler yaşanmaya başladı. 21 gün boyunca düşüş yaşayan altın dün itibarıyla (27/11/2020) 447.1 liraya kadar geriledi. Gram altının 21 gündeki kaybı yüzde 18’e yaklaştı.



Ons altın fiyatlarında da düşüş devam ediyor. Ağustos ayında tarihi yüksek seviyesi olan 2075 doları gören ons altın son günlerde 1900 dolar seviyelerinden sert düşüş yaşadı. Ons altın dün 5 ayın dip seviyesi olan 1774 dolar seviyesine kadar geriledi.



Gram altın geçtiğimiz haftayı 449.5 lira seviyesinden, ons altın ise 1788 dolar seviyesinden kapandı. Çeyrek altın 737,51 lira, yarım altın 1475 lira, tam altın 2920 lira, cumhuriyet altını 3003 lira seviyesinde kapandı.