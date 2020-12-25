Son dakika haberi: 20 milyar liralık depozito yasası! Markette kağıt torba, internette paralı poşet...

Ücretli poşetle plastik tüketiminin yüzde 80’lere varan oranda azaltılmasının ardından, içeçecek ambalajlarında da 20 milyar lira tasarruf hedefleyen düzenleme önceki gece Meclis’te kabul edildi. Yasayla kurulacak Türkiye Çevre Ajansı, sıfır atık hedefi doğrultusunda, depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı sistem üzerinden çalışacak. Ajans depozito yönetim sistemi kuracak ya da kurduracak. Ajans, ‘ceza ve ihalelerden yasaklama’ hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Depozito yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve faaliyetlerine ilişkin yapacağı alım ihalelerinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Sistemin başlangıç yılı ise salgın nedeniyle bir yıl süreyle ertelenecek.

100 BİN KİŞİYE İŞ

Meclis Çevre Komisyonu Başkanı Başkanı Muhammet Balta, “Poşet uygulaması ile tüketim yüzde 80 azaldı. 1.5 milyar lira tasarruf sağlandı. Şu anda Çevre Ajansı’yla da 20 milyar lira civarında olan içecek ambalajlarının yüzde 90’ınını geri dönüşüme kazandırıp, geri dönüşüm oranını da yüze 13’ten yüzde 35’e çıkaracağız. Yani çöpe attığımız paradan 20 milyar tasarruf yapacağız” dedi. CHP’nin Çevre Komisyonu Üyesi, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hürriyet’e, “Başarılı ülkelerde sistem kar amacı gütmeyecek şekilde ve kapalı döngü halinde çalışıyor. Getirilmek istenen sistemle oluşacak atığı önlemek değil, burada oluşacak yılda 10 milyar TL’ye yakın rantın birilerine nasıl dağıtılacağı hesabının yapıldığını görüyoruz” dedi.

MARKETTE KÂĞIT TORBA DÖNEMİ

Hürriyet’e konuşan Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, “Ücretli poşet uygulamasının ardından marketlerdeki ücretsiz tek kullanımlık poşet kullanımında büyük artış yaşandı. Bunu önlemek için de yeni bir yönetmelik değişikliğiyle, kâğıt torba kullanımı zorunluluğu getiriliyor” dedi.

İNTERNETTE DE PARALI POŞET

Yasayla, marketlerdeki gibi internet alış verişlerine de poşet ücreti getiriliyor. Buna göre, internet alışverişlerinde poşetin ücretli olduğuna ilişkin uyarı yapılacak. İsteyenlerden, tıpkı marketlerde olduğu gibi 25 kuruş karşılığında poşet ücreti alınacak. Aykırı davranan işletmelere 3 bin liradan 30 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

15 YAŞIN ALTINDA SKUTER YASAK

Karayolları Genel Müdürlüğü, karayollarının kenarına bisiklet yoluyla, gürültü bariyerleri yapacak. İl özel idareleri ile belediyelere de yaya yolu, bisiklet ve e-skuterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi veriliyor. 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-skuter kullanabilecek. Belediyelerce bir e-skuterden günlük 16 kuruş işgal harcı alınacak.