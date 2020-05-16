Son dakika haberi: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP ve CHP'ye çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son blok yerleştirme töreninde Vefa Destek Grubu'na yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz bunları yaparken CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şurada Yeşilköy ve Sancaktepe yapımını tamamlamak üzere olduğumuz hastanelerimize israf diyecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor. İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Hizmet Destek Grupları'na yapılan saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür.

Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Yardım götüren vefa grubuna PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Vefa grubu üyesiyle bir vatandaşımız şehit oldu. İki şehidimize de rahmet diliyorum.

Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Grubu saldırıya uğradı. Vatandaşlara yardım dağıtılırken bu saldırı gerçekleşti. Saldırıda bulunan güruhun CHP ilçe gençlik kolları başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşıldı.

PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı, CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır. Türkiye bu devlet ve millet düşmanlarına biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerlerine ve polisine vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son bloğunun yerleştirilmesinin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. -Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı kutluyorum.

Bu köprü büyük otoyol projemizin en önemli kısmıdır. Bunu gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. 2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de bir ifadesidir. Rastgele konulmuş bir hedef değildir. Feribotla 1.5 saat süren boğaz yolculuğu köprü ile 6 dakikada tamamlanacak.

Bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Havayolu ulaşımını herkesin erişeceği seviyeye getirdik.

Pek çok devam eden havayolu, demiryolu projemiz var. Ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki güçlü altyapımız en önemli avantajımız olacaktır. Ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini çok daha iyi görüyoruz. Yurdun dört köşesine binlerce hastane inşa ettik, cihazlarla donattık. Sağlık çalışanı sayımızı 1 milyonun üzerine çıkardık. GSS ile tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturduk.

"CHP ÖNÜMÜZÜ KESME GAYRETİNDEYDİ"



Biz bunları yaparken CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi.

Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar. Ülkemizi şehir hastaneleri ile doldurmayı sürdürüyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını Japonya Başbakanı ile açarak birlikte hizmete sunacağız.

Maalesef bu zihniyet salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahil tahammül edemiyor. Şurada Yeşilköy ve Sancaktepe yapımını tamamlamak üzere olduğumuz hastanelerimize israf diyecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor.



"SALDIRILAR AYNI ALÇAK ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR"

İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Hizmet Destek Grupları'na yapılan saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür.

Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Yardım götüren vefa grubuna PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Vefa grubu üyesiyle bir vatandaşımız şehit oldu. İki şehidimize de rahmet diliyorum.

Yüreğir kaymakamlığı bünyesindeki vefa grubu saldırıya uğradı. Vatandaşlara yardım dağıtılırken bu saldırı gerçekleşti. Saldırıda bulunan güruhun CHP ilçe gençlik kolları başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşıldı.



"İKİ KİRLİ YAPININ GİZLİ SAKLI YÜRÜTTÜKLERİ İTTİFAK..."

PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı, CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor.



"BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEKTİR"



Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır. Türkiye bu devlet ve millet düşmanlarına biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerlerine ve polisine vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.



"TERÖR ÖRGÜTLERİNE HAYATI ZİNDAN EDECEĞİZ"

Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak siyasi uzantılarını da sandıkta hezimete uğratmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha köprümüzün çelik kulelerine yerleştirilecek blokların hayırlı olmasını diliyorum.



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: OTOYOL İLE DEVLET YOLU 40 KM KISALACAK

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şunları söyledi:

-Bugün burada tarihe tanıklık ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünya birinci kulelelerinin montajını yapıyoruz. Biz yüzbinleri şehit vererek Çanakkale geçilmez dedik. Vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Karayollarımızdaki yük ve yolcu taşımacılığı her gün artmaktadır. Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri 1.5 saat sürerken köprüyle birlikte 6 dakikaya inecektir. Köprü Trakya ve Ege Bölgesi'ni birbirine bağlayacak, ekonomik canlılığa büyük fayda sağlayacaktır. 101 kilometre olacak otoyol ile devlet yolu 40 kilometre kısalacak. Yılda 567 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ülke genelinde 1000'in üzerinde şantiyelerde olduğu gibi önce sağlık, önce iş güvenliği ilkelerine göre hareket ediyoruz. Şantiyelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak köprünün son blok yerleştirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldı.

Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprüyle ilgili deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.



Suyun içindeki blokların yerleştirilmesi ve köprünün ayakları yükselmesiyle Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkler açıkça görülmeye başladı.

Her iki yakada 333'er metrelik iki ayağı oluşturacak toplam 4 kule, 32'şer blokun yerleştirilmesiyle 318 metre yüksekliğe ulaşılacak. Böylece kuleler tamamlandı.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.