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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.04.2021 - 22:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haber: MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para düzenlemesi açıklaması

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Son dakika haber: MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para düzenlemesi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kripto para piyasalarına ilişkin düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ve iki hafta içerisinde düzenlemelerin bir noktaya geleceğini söyledi.

Kripto para piyasalarına ilişkin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu kripto para ile ödemelerini birkaç ülkenin yasakladığını belirtti. Geçtiğimiz günler TCMB kripto para ile ödemeleri 30 Nisan'dan sonra yasak olacağını açıklamıştı.

KRİPTO VARLIKLARIN ÖDEMELERDE KULLANILMAMASI

CNN Türk, TRT Haber ve A Haber ortak yayınında konuşan Kavcıoğlu kripto paralara yönelik olarak "Birkaç ülke tamamen yasakladı. Çin'de bu mümkün. Siz sadece yasaklayarak bu işi halletme şansınız yoktur. Bizim yaptığımız düzenleme, bu platformlara aracılık eden, ödeme yapan kuruluşlarının altyapıları çok sağlam olmadığı için bu tür ödemeleri bankalar aracılığıyla yapın dedik" dedi.

Kavcıoğlu kripto paralara ilişkin kurallar ve normlar belirleneceğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: Belli normlar, kurallar belirliyoruz. Sermaye artırımı olabilir, sermaye yeterlik gibi kriterler belirlenebilir. Üzerinde çalışıyoruz. İki şey yaptık: Bir, kripto parayla elbise vb. alımını yasakladık. İkincisi ödeme kuruluşlarının bu işe aracılık etmesini yasakladık. Daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

Son dakika haber: MB Başkanı Kavcıoğlundan kripto para düzenlemesi açıklaması

DÜZENLEMELER İÇİN İKİ HAFTA MESAJI

Kripto paraların bir tanımı olmadığını, nerede ve nasıl saklanacağına dair bilgilen muğlakta kaldığını belirten Kavcıoğlu "Bir kere tanımı yok. Bu bir varlık mı, mal mı, nerede saklayacaksınız? Bunların hepsi çok muğlak. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılırken sıkıntılı durumlar var. 2 hafta içerisinde düzenlemeler sanırım bir noktaya gelecek. Dışarıya müthiş bir para trafiği var. Şu an bizi çok rahatsız eden bir para trafiği var Türkiye'den dışarıya, kripto para. Giden paranın nereye, kime gittiğini bilmiyorsunuz" açıklamasında bulundu.

HERKES YORUM YAPIYOR

MB Başkanı Kavcıoğlu televizyonlara çıkan herkesin düzenlemeler ilişkin yorum yaptığını ve bu konu hakkında çok müzdarip durumda kaldıklarını belirtti. 

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