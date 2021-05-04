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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.05.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haber: İki dev şirketten yeni iş birliği... Ortaklığı böyle duyurdular

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Son dakika haber: İki dev şirketten yeni iş birliği... Ortaklığı böyle duyurdular

Sony, popüler çevrimiçi sohbet platformu Discord'u 2022 yılına kadar PlayStation Network'e entegre edecek.

Önce adı Microsoft'la anılan Discord şimdi ise Sony'yle yaptığı iş birliğiyle gündemde. Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yaptı. Ryan, duyuru ile PlayStation'ın Discord ile yeni ortaklığını açıkladı. Buna göre, Discord ve PlayStation Network gelecek yılın başlarında birbirine entegre olacak.

MICROSOFT DA PEŞİNDEYDİ

İddialara göre Microsoft Discord'u satın almak için 10 milyar dolardan fazla bir miktarı gözden çıkartmıştı. Discord'un ise şirketi satmayı değil, halka arz etmeyi düşündüğü söylenmişti.

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