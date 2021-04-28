Son dakika haber... Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed faizi oy birliğiyle yüzde 0 ile 0.25 arasında tutmaya karar verdi. Federal Açık Piyasa Komitesi bugün sona eren 2 günlük toplantısında federal fon faiz oranlarında ve tahvil alım programında değişiklik yapmadı.



Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizin ve varlık alım programının değiştirilmemesi kararını oybirliği ile aldı.



FOMC toplantısının ardından yayınlanan açıklamada Fed, "Aşılamada ilerlemeye ve güçlü politika desteğine bağlı olarak ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri güçlendi" ifadelerin kullandı.



Yapılan açıklamada, pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf olmaya devam etmekle birlikte iyileşme gösterdikleri de belirtildi.



FOMC, enflasyonun yükseldiğini ancak bunun büyük ölçüde geçici faktörleri yansıttığını ifade ettiği açıklamasında, "Eğer Fed hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek riskler gelişir ise, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağız" denildi.

Koronavirüs sürecine ilişkin olarak Fed "Ekonominin izleyeceği patika virüsün rotasına ciddi şekilde bağlı olacak. Kamu sağlığı krizi ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam edecek, görünüme yönelik riskler devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Fed'den yapılan açıklama şöyle:



Tahvil alımları hedefler konusunda daha fazla ilerleme sağlanana kadar devam edecek. Fed, ekonomiye yardım için tüm araçları kullanmaya bağlı. Büyüme ve istihdam göstergeleri güçlendi. Finansal şartlar destekleyici olmaya devam ediyor. Ekonomik görünüm için riskler devam ediyor.

Enflasyon yükseldi, ancak büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklı olarak. Pandemiden olumsuz şekilde etkilenen ekonomik sektörler iyileşme gösterdi.

Aylık 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımı maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine doğru önemli ilerleme sağlanana kadar devam edecek.

Cari Fed fon faiz oranı işgücü piyasası maksimum istihdama ve enflasyon yüzde 2 hedefini bir süre için ılımlı şekilde aşana kadar devam ettirilecek.

Enflasyon yüzde 2'yi bir süre için ılımlı şekilde aşana kadar destekleyici para politikası devam ettirilecek.

Eğer Fed hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek riskler gelişir ise, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağız.

Ekonominin izleyeceği patika virüsün rotasına ciddi şekilde bağlı olacak.

Kamu sağlığı krizi ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam edecek, görünüme yönelik riskler devam ediyor.

Genel olarak finansal şartlar destekleyici olmaya devam ediyor.

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