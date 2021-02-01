Son dakika... Gümüş fiyatlarında hızlı hareket sürüyor! Tarihi yüksek seviyesinde

Gümüş fiyatları Reddit’teki örgütlenmenin etkisiyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta Gamestop ve Dogecoin’e yönelen Reddit’teki bir grup bugün de gümüş fiyatlarını speküle etmeye başladı.

Geçtiğimiz Perşembe günü güçlenme hareketine başlayan gümüş dolar bazında onsu 30.07 dolara kadar yükseldi. Türk Lirası bazında baktığımızda ise gümüşün gramı 6.90 liraya denk geliyor.

Son üç işlem gününde onsu 24.86 dolardan 30.07 dolara yükselen gümüş yatırımcısına yüzde 21 civarında kazandırmış oldu.





Gümüş grafiği





REDDIT’TE NELER OLDU?

Reddit’teki oluşum Gamestop hissesinde açığa satış yapan Melvin Capital adlı fonun planlarını bozarak alım yapma tarafına geçti. Bununla birlikte 15 dolar seviyesindeki Gamestop hisseleri 400 doları aşan fiyatlara ulaştı. Açığa satış yapan Melvin Capital ise ödünç aldığı hisseleri yerine koymakta zorlandı ve milyarlarca dolar zarar yaptı. Sonrasında ise iş adamı Elon Musk’un Reddit’teki oluşuma desteği de gün yüzüne çıkınca kripto para piyasasında da hareketler yaşanmaya başladı. Dogecoin adlı kripto para yüzde 800 civarında yükseliş yaşadı.