Son dakika... Gübre fiyatlarında indirime gidildi

Haberin Devamı

Artan döviz kuru ile yükselişe geçen gübre fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin gider kalemlerinde önemli bir yere sahip olan kimyevi gübre fiyatlarında ton başına 1100 TL'ye varan indirim yapıldı.

Yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 oranında indirime gidildi.

Bu indirimli fiyatlarla çiftçilerin maliyetlerinin düşürülmesi, tarımda verimliliği artırılması amaçlanıyor.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri döviz kurlarında geçtiğimiz haftalarda yaşanan artışları iştiraki Gübretaş aracılığı ile aynı oranda yansıtmayarak piyasayı çiftçi lehine regüle etti." ifadelerine yer verildi.