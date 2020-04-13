Son dakika... Gram altında tarihi rekor

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle güvenli liman olarak tabir edilen altına yatırımcıların ilgisi artıyor. Küresel piyasalarda gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

Gram altın güne 364.6 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 360.8 lira, en yüksek 369.1 lira seviyesi görüldü. Saat 10:19 itibariyle gram altın 368.6 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise 1690 dolar seviyesinde bulunuyor.