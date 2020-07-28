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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.07.2020 - 07:21,Son Güncelleme:

Son dakika... Gram altın yine yükselişte

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Son dakika... Gram altın yine yükselişte
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Koronavirus ve ABD-Çin arasındaki gerilim altın fiyatlarına yükseliş getiriyor. Ons altının rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte gram altın da rekor tazelemeye devam ediyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Koronavirüs etkisi ve ABD-Çin arasındaki diplomatik gerilim fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın ons fiyatındaki yükselişle güçleniyor. Altının onsunun 1981 dolar ile yeniden rekor kırmasıyla birlikte gram altın 437.6 lira seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın gün içinde en düşük 1933 dolar, en yüksek ise 1981 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise gün içinde en düşük 426.7 lira, en yüksek 437.6 lira seviyesini gördü.

Saat 07:18 itibariyle gram altın 429.5 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1944 dolar seviyesinde.

HAREKETLİLİK SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta da yükselişini sürdüren altın dün de güne sert yükselişle başlamıştı. Dünden bugüne gram altın fiyatı 18.8 lira artmış oldu. Uzmanlar ons altın fiyatında 2000 dolar seviyesinin kritik seviye olduğunu belirtiyorlar.

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