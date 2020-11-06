Son dakika... Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları yükselişte

Gram altın fiyatları zirvesini 538.8 liraya taşırken, şu dakikalarda 538.4 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1954 dolar seviyelerinde... Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Bal, "Gelen itirazlar ve seçim sonucuna ilişkin belirsizliğin dün doları küresel piyasalarda baskıladığı görülürken, ons altında güçlü alımlar yaşandı" dedi.

Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanımını sürdüren altının gram fiyatı, tarihi zirvesini 536.25 liraya taşıdı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 523.77 lira seviyesini görürken; saat 16:54 itibarıyla yüzde 2.34 oranında yükselişle 540 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 881 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 624 liradan satılıyor.

Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 525 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay başlamıştı.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1958 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.26 oranında yükselişle 1954 dolardan işlem gördü.

Dolar endeksindeki gerileme altının ons fiyatını desteklerken; ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışları gündemin odağındaki yerini koruyor.

SEÇİM BELİRSİZLİĞİ ALTINI GÜÇLENDİRDİ

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Özellikle ekim ayının ikinci yarısında vaka sayılarındaki artış, salgın kaynaklı endişeler ve Avrupa’da getirilen sıkı tedbirler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Güvenli liman talebi artış kaydederken, bu taraftaki artan talebin dolara yöneldiği ve doların küresel çapta değer kazandığı görüldü. Dolardaki değer kazanımını ons altın üzerinde baskı oluştururken, ons altın ekim ayı içerisinde zayıf bir performans ortaya koydu. Kasım ayına girilmesiyle birlikte ABD’deki başkanlık seçimi daha da önem kazanırken, 3 Kasım’da gerçekleşen seçimin sonuçları yakından takip ediliyor.

Mevcut durumda açıklanan son sonuçlara göre Biden 264 delegeye sahipken, Trump’ın 214 delege kazandığı görülüyor. Başkanlık için gereken delege sayısı 270 iken Biden seçimi kazanmaya daha yakın gözüküyor. Ancak sonuçların beklendiği dört kritik eyalette sayımlar devam ederken, bu eyaletlerden gelecek sonuçlar kazanan ismi belirleyecektir. Aynı zamanda seçime yönelik Cumhuriyetçilerin ve ABD Başkanı Trump’ın itirazları ön plana çıkarken, yasal yollarla yapılan itirazların artması ve sürecin uzaması küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu tarafta gelen itirazlar ve seçim sonucuna ilişkin belirsizliğin dün doları küresel piyasalarda baskıladığı görülürken, ons altında güçlü alımlar yaşandı. 1900 dolar seviyelerden gelen alımlarla ons altın dün 1952 dolarlı seviyeleri test ederken, mevcut durumda 1950 dolar seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Fed Başkanı Powell’ın dünkü açıklamaları da ons altını destekleyen bir gelişme oldu.

Powell, belirsizlik ve risklerle ilgili endişelerini dile getirirken, mali teşviğin önemine olan vurgusunu sürdürdü. Önümüzdeki günlerde ABD’deki seçim sonuçları ve bu konudaki süreç ile salgın kaynaklı gelişmeler yakından takip edilecektir. Uzun bir süre gündemde kalacak olan düşük faiz ve bol likidite ortamı uzun vadede ons altını destekleyecek temel katalizörler olmaya devam ediyor. Kısa vadede ise haber akışı ve gelişmelere bağlı olarak ons altında yükselişlerin devam etmesi ve 1950 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda 1975 - 1992 – 2006 dolar ve 2030 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 2000 dolar üzerinde kapanışların yaşanması ons altında alımların ivme kazanmasına katkı sağlayacaktır. Kâr satışlarının ve tekrar geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 1935 – 1920 dolar ve 50 günlük üssel ortalama (1906 dolar) kısa vadeli ilk önemli destek noktalarıdır. 50 günlük ortalama altında 100 günlük üssel ortalamaya (1875 dolar) doğru bir geri çekilme yaşanabilir.

Ekim ayının son haftasından itibaren Dolar/TL kurunda etkili olan yükselişler gram altın fiyatlarını destekleyen temel gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Kur tarafındaki yükselişin etkisiyle 500 TL’li seviyeleri aşan gram altın son günlerde ons altında etkili olan alımlar ve Dolar/TL’de korunan yükseliş isteğinden destek bulmaya devam ediyor. Yükselişlerin etkili olduğu gram altın tarihi zirvesini bugünkü alımlarla 530 TL’li seviyelere çıkarırken, ons altın ve kur cephesindeki seyir gram altındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Ons altında ve kur tarafında yukarı yönlü seyrin korunmasına bağlı olarak gram altında yükselişlerin devam ettiği ve tarihi zirvelerdeki fiyatlamaların korunduğu izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 539 – 547 ve 562 TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Kur cephesinde yukarı yönlü atakların devam etmesine bağlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelebilecek olası hamleler yakından takip edilmelidir. Olası bir faiz artırımının yaşanması ve kur cephesindeki düşüşlerin görülmesi gram altında da geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Bu durumda 520 – 514 ve 22 günlük üssel ortalama (500 TL) destek konumunda bulunmaktadır. 22 günlük ortalama altında teknik satışların hız kazandığı görülebilir.