Son dakika... Gram altın 330 lirayı aştı

Altın hızlı yükselişini sürdürüyor. Gram altın gece yarısı tarihi rekorunu kırdı. Saat 02:00'da 330 lirayı aşan gram altında kısa bir süre sonra kısmen gerileme gördü. Saat 08:00 itibariyle gram altın 326 lira seviyesinden işlem görüyor.

KAPANIŞ 317 LİRAYDI

Gram altın Cuma günü 317 liradan kapanış yapmıştı. Küresel piyasalardaki hareketle birlikte Pazartesi günü açılışta tarihi rekorunu yine kıran gram altın 330 liraya yükseldi ve yüzde 4'lük prim gerçekleştirdi.

KORONAVİRÜS ETKİLİYOR

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan koronavirüs salgınıyla da güç kazanıyor. Dünya üzerinde ticareti yavaşlatan koronavirüs altın fiyatlarını yükseltiyor. Dünyadaki ticari kaygılar nedeniyle de altına olan talep her geçen gün artıyor.