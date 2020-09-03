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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.09.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Giresun için 5 milyon lira daha kaynak aktarıldı

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Son dakika... Giresun için 5 milyon lira daha kaynak aktarıldı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Giresun’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon TL daha ek kaynak gönderdik" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun’da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğal afetten etkilenen vatandaşlar için psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak üzere oluşturulan ekiplerle doğal afetten etkilenen vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Afetzedeler için bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına daha önce 2,5 milyon TL kaynak aktarıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, “ Vatandaşlarımız için 5 milyon daha ek ödenek göndererek toplamda 7,5 milyon TL kaynak aktarmış olduk” dedi.

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