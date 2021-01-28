Son dakika: Fahiş fiyat için flaş toplantı kararı

Son dönemde fahiş zam yapan firmalara karşı mücadele başlatıldı. Ticaret Bakanlığı da 81 il genelinde bir yandan market ve toptancı denetimini artırırken Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetim elemanları ve belediye zabıtalarının katılımıyla üretici denetimine başlandı.

Bu akşam da Gıda Komitesi, saat 20:00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında toplanma kararı aldı.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Sadece son bir haftada bin 674 işletme bazında 22 bin 535 ürün denetlendi. Denetlenme sonucunda savunmalar yapılacak ve fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 100 bin 910 liraya kadar, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenler için ise 545 bin 550 liraya varan idari para cezası uygulanacak.