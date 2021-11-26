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Son dakika... Gıda etiketlerinde değişikliğe gidiliyor! Yanıltıcı ifade, isim ve görsel kullanılmayacak

#Gıda#Görüş#Taslak
Son dakika... Gıda etiketlerinde değişikliğe gidiliyor Yanıltıcı ifade, isim ve görsel kullanılmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdaların etkilerine yönelik yeni taslağı görüşe açtı. Buna göre tüketicilerin beslenme alışkanlıkları, hassasiyetleri ve tüketim tercihleri açısından temel bilgi kaynağı gıda etiketleri yeniden düzenlenecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiket yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gıda Etiketlerinde Değişiklik Öngören Taslak görüşe açıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Gıda etiketleri temel ürün bilgileri ile birlikte sağlık, güvenlik ve beslenme bilgilerini tüketicilere doğrudan iletmenin en önemli ve en etkin yoludur. Tüketicilerin beslenme alışkanlıkları, hassasiyetleri ve tüketim tercihleri açısından temel bilgi kaynağı gıda etiketleridir.

Gıda konusunda temel hedefi tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, 3. Tarım Orman Şurasında alınan gıda okuryazarlığının arttırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi kararları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Bu kapsamda tüketicilerin üst düzeyde korunması ve tüketici hassasiyetleri esas alınarak Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde doğru bilgilendirmeye yönelik taslak düzenleme hazırlandı.

YÖNETMELİK TASLAĞINA BİR AY BOYUNCA GÖRÜŞ BİLDİRİLEBİLECEK

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün web sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/447/Mevzuat-Taslagi-Tgk-Gida-Etiketleme-Ve-Tuketicileri-Bilgilendirme-Yonetmeliginde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Yonetmelik) görüşe açıldı.

Yönetmelik değişikliğine ilişkin ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, tüketici temsilcileri, sektör vb. bütün paydaşlar görüşünü bir ay içinde bildirebilecek.

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Taslak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar, üniversiteler, STK'lar ve sektörden gelen fikir ve önerilerin alınmasının ardından oluşturulan alt komisyonda değerlendirilecek ve daha sonra Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunda ele alınacak. Komisyonda son şekli verilecek olan Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

HAZIRLANAN TASLAK DÜZENLEMEYE GÖRE GIDA ETİKETLERİNDE;

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Yanıltıcı ifadeler, yanıltıcı isimler, yanıltıcı görseller kullanılamayacak.

Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi (bileşenler listesi) mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2.5 kat daha büyük yazılacak.

Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı alan “Temel Görüş Alanı” olarak belirlendi. Gıdanın adının temel görüş alanında da yazılması zorunlu olacak.

Birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler kullanılmayacak.

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Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda gıdanın adı; etiket üzerinde markanın geçtiği her yerde, gıdanın markasının hemen yanında veya altında gıdanın markası ile aynı punto büyüklüğünde yazılacak.

Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak. Gıdanın adında aromalı olduğu “…. Aromalı” ifadesi kullanılarak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

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Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, “….tadında”, “… lezzeti”, ….keyfi vb. ifadeler kullanılamayacak.

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Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

Tatlandırıcı içeren gıdalarda “Tatlandırıcı içerir” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm olacak şekilde yer alacak."

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#Gıda#Görüş#Taslak

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