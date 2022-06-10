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Son dakika: Gelire endeksli senet ihracÄ± koÅŸullarÄ± açÄ±klandÄ±

#Gelir Endeksli Senet Ä°hracÄ±#Türk LirasÄ±#Ä°hraç
Son dakika: Gelire endeksli senet ihracÄ± koÅŸullarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 15 Haziran- 22 Haziran tarihleri arasÄ±nda gelire endeksli devlet iÃ§i borÃ§lanma senedi (GES) ihracÄ±na iliÅŸkin talep toplama iÅŸlemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi, senetler iÃ§in asgari talep tutarÄ±nÄ±n 1000 TL olup, 1 TL'nin katlarÄ± ÅŸeklinde ihraÃ§ edileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

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Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca, yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitlendirilmesi, yatÄ±rÄ±mcÄ± tabanÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi ve yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n TÃ¼rk LirasÄ± cinsi varlÄ±klara yÃ¶nelimlerini teÅŸvik etmek amacÄ±yla gelire endeksli Devlet iÃ§ borÃ§lanma senedi (GES) ihraÃ§ edilecektir. Bu Ã§erÃ§evede, TÃ¼rkiye genelinde 15 Haziran â€“ 22 Haziran 2022 tarihleri arasÄ±nda, GES ihracÄ±na iliÅŸkin talep toplama iÅŸlemleri gerÃ§ekleÅŸtirilecektir.

SÃ¶z konusu senet, yalnÄ±zca gerÃ§ek kiÅŸilere ihraÃ§ edilecek olup talep toplama iÅŸlemleri ile kupon ve anapara Ã¶demeleri aÅŸaÄŸÄ±daki bankalarÄ±n ÅŸubeleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecektir.

1) T.C. Ziraat BankasÄ± AÅž.
2) T. Halk BankasÄ± AÅž.
3) T. VakÄ±flar BankasÄ± T.A.O.

Senetler iÃ§in asgari talep tutarÄ± 1.000 TL olup 1 TLâ€™nin katlarÄ± ÅŸeklinde ihraÃ§ edilecektir. Senetler, talep toplama dÃ¶nemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gÃ¼nÃ¼nde, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n hesaplarÄ±na aktarÄ±lacaktÄ±r."

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Gelire endeksli senet hakkÄ±nda detaylar açÄ±klandÄ±
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GESâ€™lerin getirileri, Kamu Ä°ktisadi TeÅŸebbÃ¼sleri iÃ§erisinde yer alan Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmeleri (DHMÄ°) ve KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden (KEGM) bÃ¼tÃ§eye aktarÄ±lan hasÄ±lat paylarÄ±na endeksli olacaktÄ±r. Bu Ã§erÃ§evede, sÃ¶z konusu senetlerin getirilerine iliÅŸkin Ã¶demelerin hesaplanmasÄ±nda DHMÄ° ve KEGM tarafÄ±ndan bÃ¼tÃ§eye aktarÄ±lan Ã¼Ã§ aylÄ±k hasÄ±lat paylarÄ± toplamÄ± esas alÄ±nacaktÄ±r.

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Kupon Ã¶demeleri, Hazinece belirlenen getiri oranÄ±nÄ±n hasÄ±lat payÄ± tutarlarÄ± gerÃ§ekleÅŸmeleri neticesinde hesaplanan endeks deÄŸeri ile yeniden deÄŸerlenmesi yÃ¶ntemiyle hesaplanacaktÄ±r.

Bu kapsamda, ihraÃ§ edilecek senetlere iliÅŸkin genel bilgiler aÅŸaÄŸÄ±da yer almaktadÄ±r:Â

Son dakika: Gelire endeksli senet ihracÄ± koÅŸullarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±


GESâ€™lerin kupon Ã¶demelerinde esas alÄ±nacak beklenen hasÄ±lat payÄ± tutarÄ± olarak, 2022 YÄ±lÄ± BÃ¼tÃ§e Kanunuâ€™nda aÃ§Ä±klanan 2022 yÄ±lÄ± iÃ§in toplam 874.144.000 TL (DHMÄ°â€™den saÄŸlanan gelir tahmini 565.993.000 TL ve KEGMâ€™den saÄŸlanan gelir tahmini 308.151.000 TL) olan gelir tahmini tutarÄ± baz alÄ±nacaktÄ±r. Bu kapsamda, ilgili aylar iÃ§in hasÄ±lat endeksinin hesaplanmasÄ±nda sÃ¶z konusu projeksiyonlarÄ±n gelir tahmin rakamÄ±nÄ±n ilgili yÄ±l iÃ§in aylÄ±k olarak eÅŸit daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± varsayÄ±mÄ± esas alÄ±nmaktadÄ±r.

DiÄŸer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatÄ±na tabi olup Gelir Vergisi Kanunuâ€™nun GeÃ§ici 67 nci maddesi uyarÄ±nca vergilendirilecektir. Bununla birlikte, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayÄ±lÄ± Resmi Gazetede yayÄ±mlanan 4937 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±yla, ilgili Kanun maddesinde geÃ§ici madde eklenerek deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmiÅŸ olup 22.12.2021 â€“ 31.12.2022 tarihleri arasÄ±nda iktisap edilen, DÄ°BSâ€™lerden elde edilen gelir ve kazanÃ§lara %0 stopaj oranÄ± uygulanacaktÄ±r. Bu sebeple, 23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapÄ±lacak kupon Ã¶demelerinde stopaj oranÄ± %0 olacaktÄ±r.

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#Gelir Endeksli Senet Ä°hracÄ±#Türk LirasÄ±#Ä°hraç

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