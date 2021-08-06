Son dakika... Gebze’de dev arazi satıldı… Depo olarak kullanılacak

Türkiye’nin önemli lojistik merkezlerden biri olması nedeniyle yatırımlara ara verilmeden devam ediliyor. Özellikle ticaretin hızlı gerçekleştiği, limanlara ve otoyollara yakınlığıyla bilinen Gebze bölgesinde birçok depo alanı bulunuyor.

PARAYI PEŞİN ÖDEDİLER

Borsa İstanbul’da işlem gören Reysaş Gayrimenkul de bu alanda yatırımlarını sürdürüyor. Reysaş, Gebze’de 34 bin 477 metrekarelik arsa satın aldı. 70 milyon lira değerlemesi olan arsayı 69.6 milyon liraya satın alan şirket, KDV dahil toplamda 82.2 milyon lira ödeyerek bünyesine kattı.

CİDDİ MİKTARDA İHTİYAÇ VAR

Dev arazi üzerine 55 bin metrekarelik depolama alanı inşa edecek olan Reysaş Gayrimenkul KAP'a ciddi miktarda lojistik depo ihtiyacının olduğunu duyurdu.

ARSA NİTELİK AÇISINDAN ÖNEMLİ KONUMDA

Satın alınan arsa organize sanayi bölgelerinin çok yakınında ve ulaşım açısından da TEM ve D100 karayollarına bağlantısı bulunuyor. Osmangazi Köprüsü’ne de yakın olan arsanın körfezdeki limanlara da yakın olması avantaj oluşturuyor.

2 MİLYAR LİRA ÖZSERMAYE VAR

Reysaş GYO’nun bilançosuna bakıldığında 246 milyon lira sermayesi bulunurken 2 milyar lira özsermayesi bulunuyor. Şirketin yüzde 37.96’sı halka açık durumdayken son dönem zararı ise 16.2 milyon lira oldu.

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