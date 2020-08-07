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Son dakika... Fuat Oktay: Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.
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