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Son dakika... Fuat Oktay açıkladı! 2022'de yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek

#Fuat Oktay#Zırhlı Araç#Yerli Motor
Son dakika... Fuat Oktay açıkladı 2022de yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla tesliminin gerçekleştirileceğini açıkladı. Oktay, 1500 beygirlik yerli motor BATU'nun ateşlemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini ve testlerine başlandığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2022de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacak. 1500 beygirlik ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır." dedi.

Oktay ayrıca, 2022 yılında Topkapı Sarayı’nın bazı bölümlerinin, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi saraylarının ise restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

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#Fuat Oktay#Zırhlı Araç#Yerli Motor

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