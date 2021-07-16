MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Ford Otosan fabrikasını 21 gün kapatıyor
GeriEkonomi Son dakika... Ford Otosan fabrikasını 21 gün kapatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.07.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ford Otosan fabrikasını 21 gün kapatıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ford Otosan fabrikasını 21 gün kapatıyor

Ford Otosan, Yeniköy'de bulunan fabrikasını yıllık izin dolayısıyla 26 Temmuz-15 Haziran arasında kapatacağını açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Ford Otosan, fabrikasında üretimi geçici olarak durduracak. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre Yeniköy fabrikasında 26 Temmuz-15 Ağustos arasında yıllık izinler dolayısıyla üretime ara verecek.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yeniköy Fabrikamızda yıllık izin dolayısıyla 26 Temmuz -15 Ağustos 2021 tarihlerinde üretime ara verilecektir. Bu dönemde fabrikamızda periyodik bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Gölcük ve Eskişehir fabrikalarımızda ise, 14.04.2021 ve 11.05.2021 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere, yaz aylarında yıllık izin ve planlı bakım amacıyla yapılan rutin duruşlar öne çekildiği için, bu kapsamda ilave duruş beklenmemektedir. 

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi