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Son dakika... Finansal İstikrar Toplantısı yapıldı! TL'nin değerinin korunması mesajı çıktı

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Toplantı#Nureddin Nebati
Son dakika... Finansal İstikrar Toplantısı yapıldı TLnin değerinin korunması mesajı çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapıldı.

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Finansal İstikrar Komitesi 2. Toplantısını gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Başkanlığı'nda toplanan komiteden önemli mesajlar çıktı.

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışılacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalındı.

Ayrıca Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi için kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması konusunda vurguda bulunuldu 

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Finansal İstikrar Komitesi'nin 2. Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 23 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışılacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır.

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Ayrıca, Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır.

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