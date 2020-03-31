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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Son dakika... Fed'den yabancı bankalara destek

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Son dakika... Fed'den yabancı bankalara destek
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ABD Merkez Bankası (Fed), yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattığını duyurdu.

Fed koronavirüs salgını nedeniyle bünyesinde hesabı olan merkez bankalarına kolaylık sağladı. Fed, elinde ABD Hazine kağıdı olan bankaların takasta bulunması için geçici kredi kolaylığı başlattı.

New York Fed'de hesabı olan bankalar işlemlerini gerçekleştirecek.

Fed'den yapılan açıklamada kolaylıkla birlikte açık piyasada menkul kıymet satmaktan farklı, geçici bir dolar kaynağı sağlanarak ABD Hazine piyasasının düzgün çalışmasının destekleneceği belirtildi.

Yabancı bankalar bu kolaylığı 6 Nisan'dan itibaren 6 ay boyunca kullanabilecek.

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