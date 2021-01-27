Son dakika... Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

26 Ocak’ta başlayan Fed toplantısı sona erdi. Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde beklentilerde olduğu gibi değişikliğe gitmedi. Fed'in faiz kararı oy birliği ile alındı. Alınan karar sonucunda faizler yüzde 0-0.25 aralığında sabit kaldı.

Fed'den yapılan açıklamada ekonomik toparlanma ve istihdamın ılımlı seyrettiğinin altını çizdi. Düşük petrol fiyatlarının enflasyonu baskıladığına vurgu yapan Fed, finansal şartların destekleyici olmaya devam ettiğini de ifade etti.

VİRÜS VE RİSK VURGUSU

Ayrıca Fed'in aldığı kararlar arasında 1 ay vadeli düzenli repo ihaleleri de bulunuyor. Fed bu kararı para piyasalarının düzgün çalışması için aldı. Fed kararda tahvil alım programını aylık en az 120 milyar düzeyinde tutacağını da bildirdi.

ABD Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada bir yılı aşkın süredir dünyayı esir alan koronavirüs salgınına da değinildi ve ekonomik görünümde risk yarattığına vurgu yapıldı. Banka ayrıca hedefledikleri risklerin gecikmesi söz konusu olursa politika duruşunda ayarlama için hazır olduklarını da belirtti.

'SALGIN BİTENE KADAR EKONOMİ DESTEKLENECEK'

Fed'in faiz açıklaması sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulundu. Fed Başkanı Powell'ın da gündeminde salgın vardı.

Powell açıklamasında para politikasının salgının bitimine kadar desteklerini sürdüreceğine vurgu yaptı. İlk doz aşıyı olduğunu belirten Powell, ekonomide aşılanmadan daha önemli bir şey olmadığını ifade etti.

Salgın ile mücadeleden bahseden ve sağlık krizi risklerinin kısa vadeli olduğunu belirten Powell, "Eğer acil şartlar ortaya çıkarsa, kredi araçlarımız hazır ve kullanmaya başlayacağız" dedi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE ZAYIFLIK VURGUSU

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Ocak ayı toplantısının ardından yaptığı konuşmada Powell, hizmet sektöründe yaşanan zayıflığa dikkat çekti. İnşaat, imalat ve bankacılık sektörü için de olumlu gidişat içinde olduğunu belirten Powell, toparlanmanın son aylarda ılımlı bir hal aldığını da belirtti.

Toparlanma ılımlı olsa da Powell açıklamasında görünümün belirsizliğini koruduğunu da ifade etti. Powell konuşmasında enflasyondan çok toparlanma endişesine vurgu yaptı.

2021 SİNYALLERİ

Powell, genişleyici politikanın hedeflere ulaşma sürecinde devam edeceğini belirtirken, 2021 sonunda güçlü görünüm sinyalinin de altını çizdi. Ancak Fed Başkanı, istihdam için hedeflere ulaşmak için uzun bir yol ve zamanın olduğunu da ifade etti. Powell, "Kriz nedeniyle en az 9 milyon insan işini kaybetmiş durumda, maksimum istihdamdan en az 9 milyon kişi uzaktayız" dedi.

Fed Başkanı, bugün yemin ederek göreve başlayan eski Fed Başkanı, yeni Hazine Bakanı Janet Yellen'la henüz görüşmediklerini yakında görüşmelere başlayacaklarını belirtti. Powell, Biden'la da görüşmediklerini ifade etti.

BEKLENTİLER SABİTTİ

Piyasa beklentileri Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönündeydi. Analistler, Fed'in kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yeni haftanın ana gündem maddesi olacağını bildirdi.

FED 2021 TOPLANTI TAKVİMİ

FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak:

İkinci Toplantı 16-17 Mart Üçüncü Toplantı 27-28 Nisan Dördüncü Toplantı 15-16 Haziran Beşinci Toplantı 27-28 Temmuz Altıncı Toplantı 21-22 Eylül Yedinci Toplantı 2-3 Kasım Sekizinci Toplantı 14-15 Aralık

FED PANDEMİNİN İLK YILINDA HANGİ KARARLARI ALMIŞTI?

Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed 29 Nisan, 10 Haziran, 29 Temmuz, 16 Eylül, 5 Kasım ve 16 Aralık'ta gerçekleştirdiği diğer toplantılarında ise faizlerde değişikliğe gitmemişti.