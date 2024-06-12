Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası Fed faizi beklendiği gibi yüzde 5.50'de sabit tuttu. Fed faiz kararını oy birliğiyle aldı. Fed, enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşıldığına daha büyük güven duyulana kadar politika hedef aralığını azaltmanın uygun olmasını beklemediklerini duyurdu. Fed'in açıklamasına göre, ekonomi sağlam bir hızla büyümeye, istihdam kazanımları güçlü olmaya ve işsizlik oranı düşük seyretmeye devam ediyor. Fed, enflasyonun geçen yıl gerilediğini ancak hala yüksek olduğunu da açıklamalarına ekledi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2024 yılı GSYH beklentisi yüzde 2,1, 2025 ve 2026 yılı beklentileri yüzde 2,0, uzun dönem beklentisi yüzde 1,8 olarak kaldı.

Fed yetkililerinin bu yıl için medyan faiz tahmini önümüzdeki iki yıl için yükseldi. Bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, gelecek yıl için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e çıkarken, 2026 yılı için yüzde 3,1 olarak kaldı. Yetkililer, uzun dönem için yüzde 2,6 olan tahminlerini de yüzde 2,8'e çıkardı.

Haberin Devamı

Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e, gelecek yıl beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarken, 2026 yılı beklentisi yüzde 2,0 olarak korundu.

Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya, gelecek yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıktı. 2026 yılı ve uzun dönem için yüzde 2,0 olan beklentiler değişmedi.

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentilerini yüzde 4,0 olarak bırakırken, gelecek yıl tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye, 2026 tahminini yüzde 4,0'ten yüzde 4,1'e ve uzun dönem tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükselttiler.

FAİZ İNDİRİMİ ARALIK'TA BELKİ OLABİLİR

Fed faiz oranlarını sabit tuttu ve faiz indirimlerinin başlangıcını belki de Aralık ayına kadar erteledi. Yetkililer, enflasyonu kontrol altında tutmak için gerekenlere ilişkin tahminlerin arttığı bir ortamda yıl için yalnızca tek bir çeyrek puanlık indirim öngörüyor.

Fed'in Mart ayı projeksiyonlarında görülen üç çeyrek puanlık indirimden faiz indirimi görünümündeki düşüş, merkez bankasının yeni politika açıklamasında yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru "mütevazı bir ilerleme" olduğunu kabul etmesine rağmen yapıldı.

Haberin Devamı

Tahmini uzun vadeli ya da "nötr" faiz oranının yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükselmesiyle aynı zamana denk gelen bu gelişme, politika yapıcıların yükselen fiyatlara karşı savaşı bitirmek için ekonominin daha fazla kısıtlamaya ihtiyacı olduğu sonucuna vardığını gösteriyor.

Son dönemde kaydedilen ilerleme yavaş olmuştur ve Fed yetkilileri Mart ayı itibariyle öngörülen yüzde 2,4'lük enflasyon oranına kıyasla şimdi yüzde 2,6'lık biraz daha yüksek bir yılsonu enflasyon oranı öngörmektedir.

Faiz indirimlerinin bu yıl yatırımcıların beklediğinden daha geç başlayacağı ve daha yavaş olacağı düşünülürken, Fed'in politika faizinin önümüzdeki yıl hızla düşeceği ve hem 2025 hem de 2026'da tam yüzde puanlık indirimler yapılacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Açıklama ve yeni Ekonomik Tahminler Özeti, birçok kişinin daha yavaş enflasyona işaret ettiği şeklinde okuduğu verilere nasıl yanıt verileceği konusunda mücadele eden bir merkez bankasını gösteriyor - açıklanan verilere göre tüketici fiyatları aslında Mayıs ayında aylık bazda hiç artmadı.

Yeni tahminlere göre, ilk çeyreğin durgun geçmesine ve işsizlik oranının yıl boyunca yüzde 4 seviyesinde kalmasına rağmen ekonominin bu yıl da trendin biraz üzerinde yüzde 2.1 oranında büyümesi bekleniyor.

Fed, yaklaşık iki yıl önce 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyondaki artışa yanıt olarak 2022 ve 2023 yıllarında faiz oranlarını agresif bir şekilde artırdı.

Haberin Devamı

POWELL'DAN BEKLE GÖR POLİTİKASI

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Powell, enflasyonun düşeceğine inanmak için iyi verilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Nisan ve Mayıs ayı istihdam hızı hala güçlü. İşsizlik oranı düşük olmaya devam ediyor. Göstergeler iş gücü piyasasının pandeminin hemen öncesi geri döndüğüne işaret ediyor. Göstergeler iş gücü piyasasının göreceli olarak sıkı olduğuna, ancak aşırı ısınmadığına işaret ediyorlar.

"ENFLASYON HAFİFLEDİ"

Enflasyon kayda değer şekilde hafifledi. Son aylık enflasyon rakamları bir miktar gevşedi. Enflasyon konusunda ılımlı ilerleme sağladık, ancak daha fazla iyi veriye ihtiyaç var. Enflasyonun düşeceğine güveni artıracak daha fazla iyi veri girmeye ihtiyacımız var. Politika iyi konumlanmış durumda. Ekonomi sağlam kalır ve enflasyon devam eder ise faizleri gerektiği sürece olduğu yerde tutacağız. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz. Tahminlere yüksek güven duymuyoruz. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru düşeceğine daha fazla güvene ihtiyacımız var.

Haberin Devamı

Enflasyon konusunda oldukça muhafazakar bir tahminimiz var, eğer daha iyi rakamlar görürsek, tahminlerin aşağı geldiğini göreceğimizi düşünüyorum. Bugünkü enflasyon rakamını memnuniyetle karşılıyoruz, daha fazlasını umuyoruz. İş gücü piyasasında zayıflık işaretleri göreceğiz, ancak bunu şu anda görmüyoruz. Nokta tahminler ne olursa olsun, FOMC'de herkes verilere çok bağlı olduklarını söyleyecektir.

"İYİ BİR ENFLASYON VERİSİ GELDİ"

Enflasyon rakamı konusunda bu sabah bilgilendirildik, katılımcıların çoğu toplantı ortasında gelen bilgilendirme sonrası tahminlerini güncellemedi. İşsizlik hala düşük, ancak biraz yumuşadı ve bu önemli bir istatistik. Faiz patikası tahminlerini değiştirecek büyük şey enflasyon. İlk çeyrekte enflasyondaki düşüşte bir duraksama oldu, bu faiz indirimine gitmenin daha uzun sürmesine yol açacak. Verinin yolumuzu aydınlatmasına imkan vermeliyiz. Bugün pek çok kişinin beklediğinden daha iyi bir enflasyon verisi geldi.

"ENFLASYON POZİTİF ARZ ŞOKUNUN DA ETKİSİYLE İYİLEŞİYOR"

Yüksek enflasyonu Fed yetkililerinin faiz projeksiyonlarını ötelemelerine yol açtı. Politika hali hazırda kısıtlayıcı. Nötr faiz seviyesi herkesin sorduğu soru. Politikanın yeterince kısıtlayıcı olup olmadığı zaman içinde yanıt bulacak. Elimizdeki kanıtlar politikanın hali hazırda sınırlayıcı olduğuna işaret ediyor ve umduğumuz etkiyi gösteriyor. Politika duruşumuzun doğru olduğunu düşünüyoruz, uygun olduğunda politikayı ayarlamaya hazırız. Enflasyon pozitif arz şokunun da etkisiyle iyileşiyor, bu enflasyon dinamikleri devam edebilir. Enflasyonu belirleyen talebi aşağı getirip getiremediğimizi bilmiyoruz.

"BANKACILIK SİSTEMİ İYİ GÖRÜLÜYOR"

Güçlü iş gücü piyasası ve iyi seviyede büyüme ile birlikte enflasyonu konusunda iyi ilerleme sağladık. Ekonomide şu anda görmek istediğimiz şeyi görüyoruz. Bankacılık sistemi sağlam, güçlü ve iyi sermayelendirilmiş. Bankacılık sistemi iyi durumda görünüyor. Ekonominin kademeli olarak soğuması ile enflasyonu aşağı getirmede iyi sonuçlar alıyoruz.