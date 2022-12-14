Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

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Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı belli oldu. Fed faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'ye yükseltti.

5 defa üst üste faiz artıran Fed bu kararı da oybirliğiyle aldı. Fed yetkililerinin 2023 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 5,1, 2024 içinse yüzde 4,1 oldu.

FOMC detayına bakıldığındaFed'in faiz artırım patikası 2023 yılında devam edeceği belirtildi. Fed faiz oranını 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkardı.

FOMC açıklamasında "Faiz aralığında artırımları devam etmesi, para politikasının enflasyonu zaman içinde aşağı getirmek için yeterince sınırlayıcı bir duruşu devam ettirmesi uygun olacak. FOMC enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli" denildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini 2023 ve 2024 yılları için aşağı yönlü revize ettiler.

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Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022 yılı GSYH beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e yükseltildi. Fed yetkililerinin gelecek yıl için GSYH beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e, 2024 için beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya çekti. Fed yetkilileri 2025 yılı ve uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde sürdürdüler.

ABD ekonomisi 2022 yılının üçüncü çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 2,9 büyüdü. GSYH ile ilgili final sonuçları 22 Aralık'ta açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

FAİZ TAHMİNLERİ YÜKSELDİ



ABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin önümüzdeki üç yıl için faiz tahminleri yükseldi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl sonu için ortalama faiz tahmini yüzde 4,4 olarak bırakıldı. Gelecek yıl sonu için ortalama faiz tahmini yüzde 4,6'dan yüzde yüzde 5,1'e, 2024 yılı için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e ve 2025 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e çıktı.

Yetkililer uzun dönem tahminini yüzde 2,4 olarak korudular.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

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15 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz oranını 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkardı.

Fed, 2022 yılının son FOMC toplantısında artırım hızını yavaşlatsa da federal fonlama faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.

Faiz artırımlarının 2023 yılında da devam edeceği mesajını veren Fed, FOMC toplantısının ardından Kasım toplantısı sonrasında yapılan ile neredeyse aynı açıklamayı yayınladı. Açıklamada, "Federal Açık Piyasa Komitesi enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli. Hedef aralıkta devam eden artırımlar, enflasyonun zaman içinde yüzde 2 seviyesine dönmesini sağlamak için para politikasının yeterince sınırlayıcı bir durumu sürdürmesinin sağlanması uygun olacak" denildi.

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POWELL: ENFLASYON İÇİN RİSKLER YUKARI YÖNLÜ

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulundu. Powell "Daha yapacağımız çok iş var. Ekim ve Kasım ayı rakamları enflasyon hızında memnun edici düşüşü gösterdi. Ancak enflasyon için riskler yukarı yönlü" ifadelerini kullandı.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Daha yapacağımız çok iş var. Yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkisi henüz hissedilmedi. Fiyat istikrarı olmadan güçlü iş gücü piyasası sürdürülemez. Yeterince sınırlayıcı noktaya gelmek için faiz artırımlarının sürmesi uygun olur. ABD ekonomisi geçen yıldan bu yana ciddi şekilde yavaşladı. Konut sektörü aktivitesi ciddi şekilde zayıfladı. Yüksek faiz oranları işletmelerin sabit yatırımları üzerinde de baskı yaratıyor. İş gücü piyasası aşırı sıkı olmaya devam ediyor. Ekim ve Kasım ayı rakamları enflasyon hızında memnun edici düşüşü gösterdi. Ancak enflasyon için riskler yukarı yönlü. FOMC enflasyona yönelik riskleri yukarı yönlü görmeye devam ediyor.

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"50 BAZ PUAN HALA BÜYÜK BİR ARTIRIM"

Enflasyon bekleyişleri iyi çıpalanmaya devam ediyor. 50 baz puan hala büyük bir artırım. Faiz konusunda hala alacak biraz yolumuz var. Toplantıdan toplantıya kararlarımız almaya devam edeceğiz, kararlarımız tamamen gelen verilere bağlı olmaya sürdürecek. İşimizi tamamlayana kadar rotamızda devam edeceğiz. Yeterince sınırlayıcı politika duruşuna henüz ulaşmadık.

Gözden Kaçmasın Fed’in faiz kararına piyasalardan ilk tepki Haberi Görüntüle

BAHREYN FAİZİ ARTIRDI

Bahreyn Merkez Bankası(CBB), politika faiz oranını 50 baz puan artırdı.

CBB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge olarak kullanılan bir hafta vadeli mevduat faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 5,25'e çıkarıldı.

Banka, gecelik faiz oranını yüzde 4,50'den yüzde 5,00'e, bir aylık mevduat faiz oranını yüzde 5,50'den yüzde 6,00'ya ve borç verme faiz oranını yüzde 6,00'dan yüzde 6,50'ye yükseltti.

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CBB faiz kararı ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından alınan 50 baz puan faiz artırımı kararını izledi.

KATAR DA FAİZ ARTIRDI

Katar Merkez Bankası (QCB), ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararının ardından aynı seviyede artışa gitti ve gösterge faiz oranını 50 baz puan yükseltti.

QCB'den yapılan açıklamaya göre, repo faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 5,25'e çıkarıldı.

QCB, borç verme faiz oranını yüzde 5,00'ten yüzde 5,50'ye çıkarırken, mevduat faiz oranını yüzde 4,50'den yüzde 5,00'e yükseltti.