Son dakika… Fed kritik faiz kararını açıkladı

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Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Fed faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu. Faiz kararı 10-1 oyla alındı. Esther George faizin 75 baz puan artırılmasına karşı çıktı, 50 baz puan artırım için oy verdi. Fed yetkililerinin 2022 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

FED'E GÖRE ABD EKONOMİSİ GÜÇLENİYOR

ABD'de ekonomik aktivitenin toparlandığına ve istihdam kazanımlarının güçlü olmaya devam ettiğine işaret eden Fed "Genel ekonomik aktivite, ilk çeyrekteki düşüşün ardından toparlanmış görünüyor. İstihdam kazanımları son aylarda güçlüydü ve işsizlik oranı düşük kaldı. Enflasyon, pandemi, daha yüksek enerji fiyatları ve daha geniş fiyat baskılarıyla ilgili arz ve talep dengesizliklerini yansıtarak yüksek kalmaya devam ediyor.

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Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden oluyor. İstila ve buna bağlı olaylar, enflasyon ve küresel ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Çin'deki COVID ile ilgili karantinaların tedarik zinciri aksamalarını daha da kötüleştirmesi muhtemeldir. Kurul, enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatlidir" değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİ KORUNUYOR

Fed'in uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon elde etmeyi hedeflediğini belirten Komite, bu hedefleri desteklemek için Komite, federal fon oranı hedef aralığını yüzde 1,50-1,75'e yükseltmeye karar verdi ve hedef faiz aralığında artışların devam etmesinin uygun olacağını belirtti.

"Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmeye kararlıdır" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, ekonomik görünüm için gelen bilgilerin etkilerinin izlemeye devam edileceğini belirtti.

"Komite, hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır" ifadelerinin de yer aldığı açıklamada, Komite'nin değerlendirmelerinde halk sağlığı, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmelere ilişkin okumalar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgileri dikkate alacağı vurgulandı.

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BİLANÇO DARALTMA DEVAM EDECEK

Komite, buna ek olarak Mayıs ayında yayınlanan Fed Bilançosunun Büyüklüğünü Küçültme Planlarında açıklandığı gibi, elindeki Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceğini vurguladı.

TAHMİNLER AŞAĞI YÖNLÜ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini aşağı yönde revize ettiler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,7 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 1,7, 2024 yılı için yüzde 1,9 büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 2,8, gelecek yıl için yüzde 2,2 ve 2024 yılı için yüzde 2,0 büyüme tahmin edilmişti.

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Fed yetkilileri uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde tuttu.

ABD ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 1,4 daraldı. GSYH ile ilgili final sonuçları 29 Haziran'da açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

FAİZ ARTIRIM BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin önümüzdeki dönem için faiz tahminleri yükseldi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl ve gelecek yıl için ortalama faiz tahminleri sırasıyla yüzde 3,4 ve yüzde 3,8 seviyesine çıktı. Bir önceki tahminler aynı sırayla yüzde 1,9 ve yüzde 2,8 seviyesindeydi.

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Yetkililer 2024 yılı için ortalama faiz tahminini yüzde 2,8'den yüzde 3,4'e, uzun dönem tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkardılar.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

İŞSİZLİK BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri işsizlik için beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıkarıldı. Fed yetkilileri 2023 yılı için tahminlerini yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a, 2024 yılı için tahminlerini yüzde 3,6'dan yüzde 4,1'e yükselttiler.

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Uzun dönem işsizlik tahmini de yüzde 4,0 olarak kaldı. ABD'de Şubat ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

BAHREYN, KUVEYT FAİZ ARTIRDI

Bahreyn Merkez Bankası(CBB), faiz oranını 75 baz puan artırdı. CBB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge olarak kullanılan bir hafta vadeli mevduat faiz oranı yüzde 1,75'ten yüzde 2,50'ye çıkarıldı.

Banka, gecelik faiz oranını yüzde 1,50'den yüzde 2,25'ye, bir aylık mevduat faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 3,25'e ve borç verme faiz oranını yüzde 3,00'den yüzde 3,75'e yükseltti. CBB faiz kararı ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından alınan 75 baz puan faiz artırımı kararını izledi.

Kuveyt Merkez Bankası(CBK), faiz oranında 25 baz puan artışa gitti. CBK'den yapılan açıklamaya göre, iskonto faiz oranı yüzde 2,00'den yüzde 2,25'e çıkarıldı. CBK faiz kararı ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından alınan 75 baz puan faiz artırımı kararını izledi. Faiz kararı yarından itibaren geçerli olacak.

POWELL: ENFLASYONU AŞAĞI GETİRMEK ZARURİ

Faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell "Enflasyonu aşağı getirmek zaruri, fiyat istikrarını sağlama görevimiz var" dedi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Fiyat istikrarını sağlama görevimiz var. Cari resim, iş gücü piyasasının çok güçlü ve enflasyonun çok yüksek olduğunu gösteriyor. Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olduğunu düşünüyoruz. Bilançomuzu ciddi şekilde azaltma sürecindeyiz. Sıkılaşan finansal şartlar talebi hafifletmeli. Ücretlerde büyüme yüksek, iş gücü piyasası aşırı sıkı, iş gücü arzı bastırılmış olmaya devam ediyor. İş gücü piyasasında arz ve talep şartlarının daha iyi bir dengeye gelmesini ve ücret artışlarını hafifletmesini bekliyoruz. Tedarik sıkıntıları öngörülenden daha uzun sürdü ve fiyat baskıları genele yayıldı. Çin'de COVID ile ilişkili karantinaların tedarik zinciri sorunlarını daha da kötüleştirmesi büyük olasılık.

Enflasyonu aşağı getirmeye güçlü şekilde bağlıyız. Politika bu güne kadar uyarlanabilir oldu ve öyle olmaya devam edecek. Enflasyonun tekrar yukarı yönlü şaşırtması sonrasında Fed daha büyük artırımın gerekli olduğuna karar verdi. Faiz oranlarının hızlı şekilde artırılmaya devam edilmesinin önümüzdeki aylarda uzun vadeli uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin aşağı gelmesine yardım edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki toplantılarda faiz artırım hızı verilere bağlı olacak. 75 baz puanlık artırımın sürekli hale gelmesini beklemiyoruz. Gelecek toplantıda 50 veya 75 baz puan artırım olabilir. Sıkı para politikası uygulama yönünde iyi konumlandık.

Fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerini başarmak için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Niyetlerimiz konusunda olabildiğimiz kadar açık olmaya çalışacağız. Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon ve istihdam verileri sonrasında daha agresif hareket etmeye karar verdik. TÜFE verisi sonrasında daha büyük faiz artırımının uygun olacağını düşündük. Enflasyon rakamlarında bir dizi düşüş görmeyi arzu ediyoruz. Enflasyon yukarı yönlü şaşırttı ve bu toplantıda güçlü bir adım atmamız gerektiğini düşündük. Daha fazla önde yüklemeli yapmaya ihtiyacımız olduğuna karar verdik.

Gelecek toplantıda faiz artırım kararı 50-75 baz puan arasında olabilir. Nötr faiz seviyesine kadar çıkılması arzu ediliyor. Politikayı bu yılın sonunda ılımlı şekilde sınırlayıcı bir seviyede görmek istiyoruz. Politika faizi için bu ılımlı sınırlayıcı seviye yüzde 3-3,5 aralığında. Talebin ılımlılaşmasını yavaşlamasını görmek istiyoruz. Talep şu anda çok sıcak. İş gücü piyasasını daha iyi bir dengede görmek istiyoruz.